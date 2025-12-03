"oštriji nego prije 25 godina"
VIDEO / Trump sat vremena drijemao na sastanku?
Na početku sastanka kabineta malo nakon podneva po istočnoameričkom vremenu u utorak, predsjednik Donald Trump dao je svoju, čini se, obveznu referencu na "Pospanog Joea" Bidena.
Zatim je uvjeravao da je “oštriji nego prije 25 godina”, dok je ukorio The New York Times zbog dugog i detaljnog članka prošlog tjedna koji je opisao kako se čini da je 79-godišnji predsjednik usporio tijekom svog drugog mandata, javlja CNN.
“Trump je oštar, ali oni nisu oštri,” rekao je o novinama.
Trump je ukorio novinare zbog onoga što je prikazao kao nepravedan tretman kada je riječ o njegovom zdravlju i izdržljivosti, dodajući: “Vi ste ludi.”
No tijekom sljedećih sat i pol, Trump se mučio utjeloviti oštrinu i energiju koje je upravo pripisao sebi.
Zapravo, činilo se da vodi dugu i često gubitnu bitku s dnevnom drijemežom. Čak i dok se njegov kabinet okupio kako bi se upustio u jednu od njegovih omiljenih aktivnosti – hvaljenje Trumpa – on je opetovano djelovao kao da zadrijemava.
Bio je to prizor koji je, nekoć davno, Trump ismijavao kao dokaz nedostatka izdržljivosti i spremnosti predsjednika za posao.
Oko 15 minuta nakon svog osvrta na izvještavanje o zdravlju i izdržljivosti, Trump se činio kako se bori da drži oči otvorene dok je ministar trgovine Howard Lutnick hvalio njegove trgovinske ratove i proglasio “najveći kabinet ikad za najvećeg predsjednika ikad”.
Trumpovi treptaji postajali su sve sporiji dok je slušao ministra stanovanja i urbanog razvoja Scotta Turnera, a zatim ministricu poljoprivrede Brooke Rollins. Borba je postala još očitija kada je slušao ministra financija Scotta Bessenta, ministricu rada Lori Chavez-DeRemer i čelnika Agencije za zaštitu okoliša Leeja Zeldina.
Do trenutka kada su govorili ministrica obrazovanja Linda McMahon i ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr., Trump je djelovao kao da je zamrznut zatvorenih očiju na 10 do 15 sekundi odjednom, prije nego bi naposljetku pomaknuo oči ili klimnuo glavom.
Neposredno prije 13:45 po istočnoameričkom vremenu, dao je državnom tajniku Marcu Rubiu isti tretman dok je Rubio hvalio Trumpove napore u okončavanju ratova. Ovoga puta Trumpovo vidljivo drijemanje bilo je izraženije jer je sjedio odmah do tajnika, a kamere su zumirale njih dvojicu.
Na kraju Rubinova izlaganja, državni tajnik se našalio kako smo sada ušli u “najdivnije, najčarobnije doba godine. A time, naravno, mislim na doigravanje koledž nogometa.”
Ako je Trump čuo šalu, jedva je to pokazao.
Upitana o prizoru u utorak, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt tvrdila je da je Trump “pažljivo slušao i vodio cijeli trosatni maratonski sastanak kabineta.” Pohvalila ga je zbog održavanja devet sastanaka kabineta ove godine i zbog “odgovora s uskličnikom” tijekom pitanja i odgovora, kada je napao Demokratsku stranku i somalijske imigrante.
“Na svim tim povijesnim sastancima, predsjednik i njegov nevjerojatni tim ističu iscrpan popis postignuća koja su isporučili u ime američkog naroda kako bi Ameriku ponovno učinili velikom,” rekla je Leavitt.
Bio je to drugi put u manje od mjesec dana da se Trump činio kao da vodi ovu vrlo izraženu bitku tijekom događaja u Bijeloj kući. Posljednji put to se dogodilo 6. studenoga, u Ovalnom uredu. Nakon tog događaja, Washington Post pregledao je više video snimki i izračunao da je Trump proveo gotovo 20 minuta boreći se da drži oči otvorene.
Šire se snimke
Snimke Trumpa koji drijema tijekom tog događaja – još jasnije od onih u utorak zbog dostupnih kutova kamera u Ovalnom uredu – brzo su postale viralne.
Poanta nije da je 79-godišnji muškarac koji zadrijema znak ozbiljnog zdravstvenog problema ili čak nešto osobito izvanredno. Kao što je Leavitt primijetila, Trump je odgovarao na niz pitanja nakon što je Rubio govorio. I neupitno je da je bio mnogo dostupniji medijima nego njegov prethodnik. Također se činilo da je imao kasnu noć i rano jutro prije sastanka kabineta, objavljujući na Truth Socialu prije 5:30 ujutro nakon što je dijelio objave o imigraciji, Venezueli i drugim temama blizu ponoći.
No ovakvi prizori očito postaju sve češći.
I kao što se često događa, Trump se našao žrtvom standarda koje je sam postavio za predsjedništvo. Ne samo da je Bidena opetovano nazivao “Pospani Joe” zbog njegove neaktivnosti; često ga je zadirkivao jer doslovno spava – i to pred kamerama.
Trump je takvu pojavu prikazivao kao nedostojnu predsjednika i znak Bidenove nezainteresiranosti, barem dok je cipela bila na drugoj nozi.
Godine 2021., nakon što je Biden djelovao kao da je zaspao na klimatskoj konferenciji u Škotskoj, Trump je rekao u e-poruci: “Nitko tko ima istinski entuzijazam i uvjerenje o nekoj temi nikada neće zaspati!”
Trump je nastavio kritizirati Bidena po tom pitanju 2022. i 2023.
Nakon Bidenova živahnog govora o stanju nacije početkom 2024., Trump je rekao da “većinu vremena izgleda kao da će zaspati.”
U lipnju 2024., neposredno prije Bidenova katastrofalnog nastupa na debati, Trump se rugao tadašnjem predsjedniku jer je djelovao pospano nakon putovanja u inozemstvo, rekavši: “On zaspi na svakom događaju.”
"Kako možeš zaspati dok kamere rade?"
Do kraja kampanje 2024., Trump je opetovano spominjao Bidena kako spava na plaži. Trumpu se to činilo posebno neumjesnim i čudnim.
“Kako možeš zaspati dok kamere rade, zar ne?” rekao je u jednom trenutku u rujnu 2024.
U istom mjesecu rekao je podcasteru Andrewu Schulzu: “Nikada me nećete vidjeti kako spavam pred kamerom.”
Ako je zadrijemati na sastancima bio znak da Bidenu nedostaje “entuzijazma i uvjerenja”, zašto isti standard ne bi vrijedio i za Trumpa?
Naravno, kada je riječ o pitanjima zdravlja, kontekst je ključan. Nema sumnje da je Biden izgledao znatno starije nego Trump i da su oni oko Bidena prikrivali njegovo pogoršanje. Biden nije imao raspored ni javnu prisutnost ni približno poput Trumpa danas, čak i ako su se Trumpovi nastupi i putovanja unutar zemlje, kako je Times primijetio, smanjili.
Ali Trump je također dugo bio nejasan kada je riječ o svom zdravlju, uključujući i objavljivanje hiperboličnih pisama svojih liječnika i izbjegavanje potpune objave svojih liječničkih pregleda kao predsjednik – uključujući i nedavni MRI.
Tijekom Trumpova prvog mandata, dr. Harold Bornstein, koji je 2015. napisao hvalospjevno pismo o njegovu zdravlju, rekao je da je Trump “diktirao cijelo to pismo.” Pismo je nevjerojatno tvrdilo da će Trump biti “najzdraviji pojedinac ikad izabran za predsjednika,” unatoč tome što je tada bio blizu 70. godine i poznato sklon izbjegavanju vježbanja.
Takve stvari stvaraju sumnje i potiču istrage poput one Timesa, osobito kada predsjednik pokazuje sve više znakova starosti.
Baš kao što stalno nazivanje nekoga “Pospani Joe” čini još primjetnijim kada se čini da se sam Trump ne može izboriti s vlastitom pospanošću.
