Poanta nije da je 79-godišnji muškarac koji zadrijema znak ozbiljnog zdravstvenog problema ili čak nešto osobito izvanredno. Kao što je Leavitt primijetila, Trump je odgovarao na niz pitanja nakon što je Rubio govorio. I neupitno je da je bio mnogo dostupniji medijima nego njegov prethodnik. Također se činilo da je imao kasnu noć i rano jutro prije sastanka kabineta, objavljujući na Truth Socialu prije 5:30 ujutro nakon što je dijelio objave o imigraciji, Venezueli i drugim temama blizu ponoći.