Zelenski nenajavljeno stiže u Berlin

SERGEI SUPINSKY/AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi nenajavljeno posjetiti Berlin, gdje će razgovarati s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom uoči trilateralnih pregovora s Rusijom i SAD-om, koji su zakazani za sljedeći tjedan u Abu Dhabiju.

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Glasine o mogućem dolasku Zelenskog počele su kružiti sinoć, a Merz je jutros tijekom govora predstavnicima industrije potvrdio njegov posjet. Putovanja ukrajinskog predsjednika obično se iz sigurnosnih razloga drže u tajnosti do posljednjeg trenutka, prenosi The Guardian.

Prisjećajući se poznatog sukoba Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijeloj kući prošle godine, Merz je rekao:

"Bit će ovdje sa mnom nešto poslije podneva, a tada će stvari biti malo drukčije."

Merz je u svom govoru istaknuo da su upravo događaji u Ovalnom uredu prošle godine potaknuli Njemačku da ubrzano poveća izdvajanja za obranu.

"Ono čemu smo svjedočili prošle godine navelo me na zaključak da moramo sami osigurati sposobnost obrane Europe", rekao je.

Dodao je kako cilj nije dovesti NATO u pitanje, nego ga ojačati.

"NATO činimo više europskim kako bi mogao ostati transatlantski savez", poručio je.