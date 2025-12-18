Oglas

Motiv nepoznat

Ruski granični policajci ilegalno ušli na teritorij europske zemlje

Hina
18. pro. 2025. 10:33
Vojska, ruski vojnici, invazija, Lugansk, Luhansk
ALEXANDER NEMENOV / AFP / Ilustracija

Trojica ruskih graničnih policajaca ilegalno su u srijedu ušla na teritorij Estonije, priopćilo je estonsko ministarstvo vanjskih poslova.

Ministarstvo je priopćilo da su policajci prešli kontrolnu liniju između Estonije i Rusije na lukobranu na rijeci Narvi.

Na mjesto događaja stigli su amfibijskim vozilom, pješice nastavili branom, a kasnije se vratili u svoje vozilo i prešli natrag na rusku stranu.

Ministarstvo je objavilo snimku nadzorne kamere za koju tvrdi da dokumentira taj incident, koji se dogodio u blizini sela Vasknarva.

Estonski ministar unutarnjih poslova Igor Taro rekao je da motivi ruskih službenika nisu jasni.

"Nije bilo neposredne sigurnosne prijetnje, ali policija i graničari značajno su povećali svoju prisutnost i ophodnje", rekao je na estonskoj televiziji.

Kao odgovor na incident zakazan je sastanak predstavnika graničnih vlasti obiju zemalja.

Estonija, članica EU-a i NATO-a, također je najavila da će pozvati otpravnika poslova ruskog veleposlanstva u Tallinnu i zatražiti objašnjenje.

Estonija ruski vojnici

