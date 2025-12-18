Ruski granični policajci ilegalno ušli na teritorij europske zemlje

Trojica ruskih graničnih policajaca ilegalno su u srijedu ušla na teritorij Estonije, priopćilo je estonsko ministarstvo vanjskih poslova.
Ministarstvo je priopćilo da su policajci prešli kontrolnu liniju između Estonije i Rusije na lukobranu na rijeci Narvi.
Na mjesto događaja stigli su amfibijskim vozilom, pješice nastavili branom, a kasnije se vratili u svoje vozilo i prešli natrag na rusku stranu.
Ministarstvo je objavilo snimku nadzorne kamere za koju tvrdi da dokumentira taj incident, koji se dogodio u blizini sela Vasknarva.
Estonski ministar unutarnjih poslova Igor Taro rekao je da motivi ruskih službenika nisu jasni.
"Nije bilo neposredne sigurnosne prijetnje, ali policija i graničari značajno su povećali svoju prisutnost i ophodnje", rekao je na estonskoj televiziji.
Kao odgovor na incident zakazan je sastanak predstavnika graničnih vlasti obiju zemalja.
Estonija, članica EU-a i NATO-a, također je najavila da će pozvati otpravnika poslova ruskog veleposlanstva u Tallinnu i zatražiti objašnjenje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
