ANALIZA
Ruski „hibridni rat“ protiv Europe počinje izgledati sve manje hibridno
Uz upade dronova, pokušaje atentata i sabotaže na europskom tlu, neki kritičari tvrde da sukob s Moskvom više nije samo „hibridne“ prirode.
Dronovi i eksploziv pronađeni u Njemačkoj, povezani sa sumnjom na planirani napad na zračnu luku u Leipzigu. Pomorski dron oboren u blizini plinske platforme u Crnom moru. Plan atentata čija je meta bio čelnik jedne europske obrambene kompanije. Ruska kampanja protiv Europe djeluje sve otvorenije i drskije, piše POLITICO.
Ipak, čelnici Europske unije i dalje nerado nazivaju je onako kako, prema sve većem broju sigurnosnih dužnosnika, sve više izgleda – ratom. Umjesto toga posežu za blažim izrazom – „hibridni rat“ – koji EU-u i NATO-u omogućuje da izbjegnu vojni odgovor.
Sve više kritika
Takva terminologija nailazi na sve više kritika dok Moskva pojačava sabotaže, kibernetičke napade i druge operacije diljem Europe. Sigurnosni stručnjaci, diplomati i obrambeni dužnosnici koji su razgovarali s POLITICO-om upozoravaju da oznaka „hibridni“ može umanjiti ozbiljnost prijetnje – i zamagliti koliko je sukob s Rusijom već eskalirao.
Dobar primjer dogodio se početkom ovog tjedna, kada su njemački istražitelji pronašli treći dron, zajedno s eksplozivom za koji se sumnja da je povezan s planiranim napadom na zračnu luku. Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je da se njegova zemlja suočava s „vrlo stvarnim prijetnjama“ u trenutku „pojačanih aktivnosti hibridnih napadača“.
Europa se suočava s „eskalirajućom kampanjom prijetnji“ i „hibridnim ratovanjem“, upozorila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u objavi na X-u 20. kolovoza nakon incidenta u Crnom moru.
Usred sve duljeg popisa sličnih događaja – za koje neke obavještajne službe smatraju da bi mogli voditi prema izravnom ruskom napadu na neku članicu NATO-a – direktor CIA-e John Ratcliffe ovog je tjedna otputovao u Moskvu kako bi upozorio Kremlj da ne napada članice Saveza.
„Doista jesmo u hibridnom ratu koji više i nije toliko 'hibridan'“, rekao je Camille Grand, bivši pomoćnik glavnog tajnika NATO-a, a danas čelnik Europskog udruženja zrakoplovne, sigurnosne i obrambene industrije.
„Svi moji direktori [kompanija iz obrambene industrije] posljednjih su mjeseci pojačali osobno osiguranje“, rekao je Grand, nakon prijetnji čelniku Saaba i plana atentata na izvršnog direktora njemačkog diva obrambene industrije Rheinmetalla.
Međutim, čelnici i dužnosnici EU-a žele izbjeći svaki dojam da je Rusija na pragu izravnog napada.
„Možemo vrlo jasno reći da europske službe ne vide nikakav rizik od napada na europske zemlje“, rekao je visoki dužnosnik EU-a kojem je zajamčena anonimnost jer nije ovlašten javno govoriti.
Čelnici često posežu za izrazima „hibridna prijetnja“ ili „hibridno ratovanje“, čije se uvođenje često pripisuje radu bivšeg analitičara Pentagona Franka Hoffmana iz 2007. godine, iako postoje različita tumačenja o tome tko je prvi skovao taj izraz.
Što je hibridni rat
Pojam je širok i obuhvaća „kombinaciju prisilnih i subverzivnih aktivnosti te konvencionalnih i nekonvencionalnih metoda (odnosno diplomatskih, vojnih, ekonomskih i tehnoloških) koje državni ili nedržavni akteri mogu koordinirano koristiti kako bi ostvarili određene ciljeve, ostajući pritom ispod praga formalno proglašenog rata“, navodi se u definiciji koju je Europska komisija dostavila POLITICO-u.
Dužnosnik EU-a, kojem je također zajamčena anonimnost zbog osjetljivosti sigurnosnih pitanja, rekao je da se izrazi „hibridne prijetnje“ i „hibridno ratovanje“ koriste za opisivanje aktivnosti koje ne dosežu razinu izravnih napada na europske vojne ili civilne ciljeve.
Takva terminologija omogućuje EU-u da izbjegne stanje rata, a time i potrebu za vojnim odgovorom EU-a ili NATO-a. Istodobno sugerira svojevrsne „uobičajene“ prijetnje, s obzirom na učestalost takvih napada manjeg intenziteta i provokacija u Europi još od sredine 2000-ih.
Postoji još jedan razlog za korištenje oznake „hibridni“. Svaka sugestija da su europske zemlje u ratu ili izravnom sukobu s Rusijom mogla bi imati velike gospodarske posljedice, potaknuti bijeg ulagača i dovesti do znatnog poskupljenja premija osiguranja.
Za Jamesa Appathuraija, zamjenika pomoćnika glavnog tajnika NATO-a za inovacije, hibridne prijetnje i kibernetičku sigurnost, taj je izraz potpuno primjeren za opisivanje onoga što Rusija radi dopuštajući dronovima i zrakoplovima da ulaze u zračni prostor NATO-a ili EU-a.
„Skloni smo koristiti izraz 'hibridne aktivnosti' jer smo odavno otišli dalje od samih prijetnji, što se vidi iz niza kibernetičkih napada, sabotaža i upada dronova“, rekao je za POLITICO.
„Odgovaramo na ta neprijateljska djelovanja, primjerice kada su saveznici koordinirali protjerivanje ruskih 'diplomata' i kada smo rasporedili vojna sredstva u Baltičkom moru kako bismo odvratili pokušaje oštećivanja podmorske infrastrukture.“
Kritičari, međutim, tvrde da pretjerano korištenje izraza „hibridno ratovanje“ za opisivanje atentata i upada dronova može kod javnosti stvoriti lažan osjećaj sigurnosti.
„Trebali bismo jednostavno govoriti o sukobu“, rekao je Pawel Wieczynski, izvršni direktor kompanije za obrambenu tehnologiju DataWalk.
„Prošlog prosinca [Rusija] je gotovo srušila cjelokupnu elektroenergetsku mrežu naše zemlje. Dijelile su nas minute od toga da cijela zemlja ostane bez električne energije. Pokušavaju dizati željezničke pruge u zrak – i u najmanje jednom slučaju su u tome uspjeli. Šalju pakete napunjene eksplozivom. Broj kibernetičkih napada golem je: Poljska je kibernetički najnapadanija zemlja u Europi.“
„Kako možete tvrditi da niste u sukobu ako strana država ubija građane i diže u zrak željezničke pruge?“, nastavio je, referirajući se na ubojstvo Semjona Skrepeckog, umjetnika i glasnog kritičara Vladimira Putina, u lipnju prošle godine.
Za Granda, koji je od 2016. do 2022. bio pomoćnik glavnog tajnika NATO-a, eskalacija napada svojevrsna je zrcalna slika postupnog povećavanja zapadne potpore Ukrajini nakon početka ruske invazije punog opsega 2022. godine.
„Počeli smo slanjem kaciga i vreća za spavanje, a završili smo s projektilima dugog dometa.“
„To je metoda kuhanja žabe“, dodao je Grand, misleći na izostanak reakcije na opasnu situaciju koja se postupno pogoršava.
„Ono što nam je jučer bilo šokantno sutra postaje normalno, i tako sve dok se ne nađete u mnogo intenzivnijoj situaciji... Oni testiraju granice.“
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