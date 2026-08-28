Ruski „hibridni rat“ protiv Europe počinje izgledati sve manje hibridno

Dobar primjer dogodio se početkom ovog tjedna, kada su njemački istražitelji pronašli treći dron, zajedno s eksplozivom za koji se sumnja da je povezan s planiranim napadom na zračnu luku. Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je da se njegova zemlja suočava s „vrlo stvarnim prijetnjama“ u trenutku „pojačanih aktivnosti hibridnih napadača“.