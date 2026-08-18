"BIT ĆE POSLJEDICA"
Rusija zaprijetila moćnoj europskoj sili
Moskva je zaprijetila Ujedinjenom Kraljevstvu "posljedicama" nakon izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije.
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Ukrajina je koristila dronove dvije britanske tvrtke kao dio takozvane kampanje dubokog udara, izvijestio je Sunday Times.
Kijev je ove godine pojačao napade na Rusiju, s raketama dugog dometa i rojevima dronova koji sve više ciljaju vojnu industriju i energetska postrojenja.
Također cilja divovska skladišta Wildberriesa - najvećeg ruskog online trgovca - spaljujući milijarde eura robe i donoseći rat ruskoj javnosti više od četiri godine nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu.
Продолжает гореть крупнейший логистический комплекс Wildberries в Коледино в Подольске Московской области из-за атаки БПЛА. pic.twitter.com/BjbS1UMwqG— Ateo Breaking (@AteoBreaking) August 16, 2026
❗️Mega jackpot: Ukrainian drones struck the Wildberries logistics hub in Koledino, Moscow region, triggering a large fire that engulfed the roughly 250,000 m² complex. Koledino had long been one of Wildberries’ largest and most important logistics centers. The company’s other… pic.twitter.com/sTeVYPhdsC— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2026
Rusko veleposlanstvo u Velikoj Britaniji u ponedjeljak je u priopćenju objavilo da izvješća "potvrđuju da se London namjerno odlučuje za eskalaciju ukrajinske krize" i optužilo Britaniju da "nastoji zaustaviti Rusiju i nanijeti joj maksimalnu štetu putem posrednika".
"Londonske akcije neizbježno će imati posljedice za koje će morati odgovarati. Što je dublje uključen u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu, to će veću cijenu platiti", rekli su.
Britanija: Stojimo rame uz rame s Ukrajinom
Glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane rekao je: "Britanija stoji rame uz rame s Ukrajinom i predani smo osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije."
"Rusija ne bi trebala sumnjati u odlučnost ove vlade da se suprotstavi ruskoj agresiji, u Ukrajini i protiv Ujedinjenog Kraljevstva i naših saveznika."
Vjeruje se da je ukrajinska strategija udara bespilotnim letjelicama dugog dometa usmjerena na smanjenje prihoda Moskve za rat i osiguravanje da ruski građani osjete utjecaj invazije.
Prema podacima Acleda, neovisnog promatrača sukoba, u srpnju je pokrenuto tri puta više takvih udara nego u siječnju.
Ponovljeni udari duboko u Rusiju prisilili su njezinu vojsku da razvuče protuzračnu obranu na veće područje.
Rusko Ministarstvo obrane u subotu je objavilo da je oborilo 598 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad 19 ruskih regija, kao i Crnog i Azovskog mora te anektiranog ukrajinskog poluotoka Krima.
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