NIJE IM SVEJEDNO
Rusi u strahu od Putinovog novog poteza bježe iz zemlje
Na južnoj ruskoj granici s Gruzijom odvija se dobro poznat egzodus. Više od 113.000 Rusa napustilo je zemlju prošlog tjedna preko graničnog prijelaza Gornji Lars - što je nagli porast kretanja koji odražava sve veći strah da se Kremlj sprema objaviti novi val mobilizacije.
Oglas
Posljednjih mjeseci ruske su vlasti usvojile sve agresivnije mjere regrutacije, pojačale prikupljanje podataka o rezervistima i proširile ovlasti Nacionalne garde, što je sve dodatno raspirilo priče o novom pozivu u vojsku, prenosi Politico.
Alexey Tabalov, osnivač organizacije za ljudska prava "Škola obveznika", koja radi na zaštiti novaka i vojnog osoblja, izjavio je da je njegova nevladina organizacija zabilježila nedavni porast zahtjeva za pravnu pomoć vojno sposobnih muškaraca, "prije svega onih u vojnoj pričuvnoj sastavnici".
Osim toga, Gruzija je već svjedočila ovakvom prometu na granici. U rujnu 2022. godine, kada je predsjednik Vladimir Putin pokrenuo djelomičnu mobilizaciju u kojoj je pozvano oko 300.000 muškaraca nakon sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, Gruzija je bila jedno od glavnih odredišta za one koji su pokušavali pobjeći, prenosi Politico.
Kao jedna od rijetkih istočnoeuropskih zemalja koja građanima Rusije omogućuje ulazak bez vize, u roku od tjedan dana primila je više od 100.000 Rusa.
Kremlj je mjesece proveo demantirajući glasine o mobilizaciji. Ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Vasilij Nebenzja izjavio je: "U ovom nam trenutku nije potrebna masovna mobilizacija; koliko ja znam, ona nije u planu niti se očekuje." U međuvremenu, glasnogovornik vlade Dmitrij Peskov rekao je da priče o mobilizaciji "plasiraju ukrajinske vlasti".
Ipak, situacija na bojištu se mijenja, a iako je Rusija uglavnom uspijevala koristiti velikodušne financijske naknade kako bi regrutirala dobrovoljce i zatvorenike za borbu u ratu, Kremlju postaje sve teže privući nove ljude, navode pravni stručnjaci. Pravnici iz organizacija koje pomažu muškarcima da izbjegnu vojnu službu ističu kako je "društveni ugovor" između Kremlja i ruskog naroda sve vidljivije narušen.
Ruska vojna pričuva uglavnom se sastoji od muškaraca mlađih od 55 godina koji su odslužili obvezni vojni rok. Obvezni jednogodišnji vojni rok važi za svakog ruskog muškarca u dobi od 18 do 30 godina, uz određene iznimke iz zdravstvenih razloga ili zbog nastavka školovanja.
Prema riječima Tabalova, posljednjih mjeseci ruska vlada aktivno prikuplja osobne podatke rezervista putem njihovih poslodavaca. Ti se muškarci zatim pozivaju u vojne urede te im se dodjeljuju zadaci i jedinice u koje se moraju javiti u slučaju da se proglasi mobilizacija. Tabalov u tome vidi postavljanje temeljnih uvjeta za brži i diskretniji vojni poziv.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas