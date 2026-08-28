Rusi u strahu od Putinovog novog poteza bježe iz zemlje

Ipak, situacija na bojištu se mijenja, a iako je Rusija uglavnom uspijevala koristiti velikodušne financijske naknade kako bi regrutirala dobrovoljce i zatvorenike za borbu u ratu, Kremlju postaje sve teže privući nove ljude, navode pravni stručnjaci. Pravnici iz organizacija koje pomažu muškarcima da izbjegnu vojnu službu ističu kako je "društveni ugovor" između Kremlja i ruskog naroda sve vidljivije narušen.