Aleksej Dolgih

Ruski kriptomilijarder poginuo nakon strašne nesreće u Moskvi

N1 Info
11. stu. 2025. 09:27
afp, moskovska murja
Nesreća se dogodila u noći na 9. studenoga, na prvom kilometru Međunarodne autoceste.

Kripto­poduzetnik Aleksej Dolgih poginuo je u prometnoj nesreći na Međunarodnoj autocesti u Moskvi, javlja TASS pozivajući se na izvore iz policije.

„U prometnoj nesreći u kojoj se automobil marke Lamborghini zabio u stup i zapalio na Međunarodnoj autocesti, poginuo je kripto­poduzetnik Aleksej Dolgih“, rekao je sugovornik agencije.

Automobil Lamborghini udario je u zaštitnu ogradu, potom se prevrnuo i zapalio. Prema priopćenju preslužbe moskovske Glavne uprave MUP-a, u nesreći su poginule dvije osobe, a dvije su ozlijeđene.

Tužiteljstvo Sjevernog administrativnog okruga preuzelo je nadzor nad utvrđivanjem okolnosti nesreće u kojoj je bilo poginulih i ozlijeđenih. „Tijek i rezultati procesne provjere pod nadzorom su tužiteljstva“, stoji u priopćenju objavljenom na Telegram-kanalu nadzornog tijela.

Britanski Metro dodaje kako su iz automobila nakon nesreće letjele zapaljene novčanice ruskog rublja.

Teme
Aleksej Dolgih Lamborghini Moskva kriptopoduzetnik prometna nesreća

