Ruski kriptomilijarder poginuo nakon strašne nesreće u Moskvi

Nesreća se dogodila u noći na 9. studenoga, na prvom kilometru Međunarodne autoceste.
Oglas
Kriptopoduzetnik Aleksej Dolgih poginuo je u prometnoj nesreći na Međunarodnoj autocesti u Moskvi, javlja TASS pozivajući se na izvore iz policije.
„U prometnoj nesreći u kojoj se automobil marke Lamborghini zabio u stup i zapalio na Međunarodnoj autocesti, poginuo je kriptopoduzetnik Aleksej Dolgih“, rekao je sugovornik agencije.
Automobil Lamborghini udario je u zaštitnu ogradu, potom se prevrnuo i zapalio. Prema priopćenju preslužbe moskovske Glavne uprave MUP-a, u nesreći su poginule dvije osobe, a dvije su ozlijeđene.
Tužiteljstvo Sjevernog administrativnog okruga preuzelo je nadzor nad utvrđivanjem okolnosti nesreće u kojoj je bilo poginulih i ozlijeđenih. „Tijek i rezultati procesne provjere pod nadzorom su tužiteljstva“, stoji u priopćenju objavljenom na Telegram-kanalu nadzornog tijela.
Britanski Metro dodaje kako su iz automobila nakon nesreće letjele zapaljene novčanice ruskog rublja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas