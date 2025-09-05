PUTINOVA KONTROLA
Ruski špijunski dronovi nad Njemačkom: Zašto ih Bundeswehr ne može oboriti?
Rusija koristi nadzorne dronove nad istočnom Njemačkom kako bi pratila zapadne isporuke oružja Ukrajini. Njemačke vlasti teško se nose s tim obavještajnim aktivnostima.
Ruski nadzorni dronovi provode izvidničke letove nad istočnom Njemačkom kako bi pratili isporuke oružja Ukrajini, pri čemu je samo u prva tri mjeseca ove godine zabilježeno više od 530 opažanja dronova, prema zapadnim obavještajnim službama.
Oni prate stalno promjenjive rute europskih vojnih transporta kako bi utvrdili koje će oružje uskoro stići u Ukrajinu, gdje će nova vojna oprema biti isporučena i kada će nova streljiva stići na frontu, piše euronews.
"Ruski akteri redovito šalju svoje izvidničke letjelice“, izvijestile su tri zapadne obavještajne službe za njemački časopis WirtschaftsWoche.
Glasnogovornik njemačkog Ministarstva obrane potvrdio je za Euronews da je Bundeswehr odgovoran samo za vlastite lokacije.
Za ostale lokacije nadležni su Ministarstvo unutarnjih poslova (BMI) te civilni operateri određene infrastrukture — primjerice, željezničkih pruga ili LNG terminala.
Kada je riječ o obrani vlastitih lokacija, odlučujuće je načelo proporcionalnosti: rizici ili šteta za prolaznike moraju se izbjeći pod svaku cijenu, osobito ako postoji nesigurnost je li dron možda napunjen eksplozivom.
Ruske oči na njemačkom nebu
Od početka ruske invazije na Ukrajinu početkom 2022. godine, Moskvu se sumnjiči za vođenje hibridnog ratovanja na zapadnom tlu. Samo od siječnja do travnja ove godine u Njemačkoj je zabilježeno više od pola tisuće opažanja dronovima.
Prema izvješću, dronovi su se posebno često pojavljivali iznad baza Bundeswehra, poput mornaričke baze Wilhelmshaven, kao i iznad LNG terminala i željezničkih pruga. O tome je izvijestio Bild, pozivajući se na interno izvješće Saveznog kriminalističkog ureda (BKA).
Samo između 9. i 29. siječnja ukupno šest dronova uočeno je iznad zrakoplovne baze Schwesing kraj Husuma u Schleswig-Holsteinu. Bespilotne letjelice ponašale su se sumnjivo, lebdeći gotovo nepomično iznad lokacije nekoliko minuta. Unatoč korištenju ometača signala, dronove se nije uspjelo otjerati.
Budući da se na toj lokaciji obučavaju ukrajinski vojnici na sustavima protuzračne obrane Patriot, ovaj se incident stoga sumnjiči kao ciljano špijuniranje.
Istragu je preuzeo Državni kriminalistički ured Schleswig-Holsteina. Potvrdili su za Euronews da i oni pretpostavljaju da njemačka kritična infrastruktura može biti potencijalna meta špijunaže i sabotaže.
"Policija savezne pokrajine Schleswig-Holstein pripremljena je za moguće scenarije i u bliskom je dijalogu s drugim saveznim i pokrajinskim sigurnosnim institucijama. Između ostalog, u Odjelu državne sigurnosti Ureda kriminalističke policije osnovana je nova specijalizirana jedinica za špijunažu i sabotažu“, stoji u priopćenju.
Međutim, zbog "posebno osjetljivog područja istrage”, nisu dane daljnje informacije.
Pravni propust usporava obranu
Bivša koalicijska vlada pod kancelarom Olafom Scholzom planirala je izmijeniti zakon o sigurnosti zračnog prometa kako bi njemačkim oružanim snagama omogućila da obaraju nezakonito leteće, opasne dronove.
Dopuštenje bi se izdavalo u slučaju da policija tehnički ne može odbiti dronove i stoga zatraži pomoć.
Međutim, izmjena Zakona o sigurnosti zračnog prometa (LuftSiG) nije usvojena tijekom prošlog zakonodavnog razdoblja.
Konstantin von Notz, član stranke Zelenih i predsjednik Parlamentarnog kontrolnog odbora, kritizirao je CDU/CSU što nisu podržali raniji prijedlog „semafor” vlade zbog „stranačkih taktičkih razmatranja”.
Sebastian Fiedler, glasnogovornik SPD-ove parlamentarne skupine za unutarnju politiku u Bundestagu, naglasio je da je Konferencija ministara unutarnjih poslova već jasno poručila da odgovornost za obranu od dronova uvijek mora ležati na civilnim sigurnosnim vlastima.
Prema njegovim riječima, Bundeswehr bi se mogao uključiti samo u iznimnim slučajevima te je stoga „od saveznih vlasti zatraženo da izgrade dodatne kapacitete unutar Ministarstva unutarnjih poslova”.
Zato je logično da nacrt prijedloga zakona o novom saveznom policijskom zakonodavstvu daje Saveznoj policiji dodatne ovlasti za korištenje tehničkih sredstava protiv dronova, dodao je.
