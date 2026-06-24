Oglas

u Ankari

Rutte se sastaje s Trumpom usred napetosti u NATO-u

author
Hina
|
24. lip. 2026. 09:45
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
US President Donald Trump (R) speaks with NATO’s Secretary-General Mark Rutte. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
AFP/MANDEL NGAN

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji nastoji smanjiti napetosti unutar saveza uoči samita u srpnju, u srijedu će se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, javlja njemačka agencija dpa.

Oglas

Fokus njihovog razgovora će biti očekivanja Washingtona od samita NATO-a u srpnju, a naročito američki zahtjev za ubrzanim povećanjem europskim obrambenih sposobnosti.

Sastanak na vrhu će se odviti 7. i 8. srpnja u Ankari te okupiti čelnike 32 zemlje članice saveza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pozvan kao gost.

Očekuje se da će Rutte i Trump također raspraviti rastuće napetosti unutar saveza nakon manjka potpore zemalja članica za američku vojnu kampanju protiv Irana.

Viši američki dužnosnici, uključujući ministra obrane Petea Hegsetha i državnog tajnika Marca Rubia, stavove saveznika su opisali kao "sramotne" te signalizirali moguću reviziju odnosa Washingtona prema NATO-u.

Sastanak za Ruttea predstavlja priliku da ublaži napetosti uoči samita i smanji rizik javnog sukobljavanja između Trumpa i drugih čelnika članica saveza.

Ključno pitanje jest koja su obećanja europski saveznici i Kanada spremni ponuditi kako bi zadovoljili američke zahtjeve, piše dpa.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
donald trump mark rutte

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ