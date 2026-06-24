u Ankari
Rutte se sastaje s Trumpom usred napetosti u NATO-u
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji nastoji smanjiti napetosti unutar saveza uoči samita u srpnju, u srijedu će se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, javlja njemačka agencija dpa.
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Fokus njihovog razgovora će biti očekivanja Washingtona od samita NATO-a u srpnju, a naročito američki zahtjev za ubrzanim povećanjem europskim obrambenih sposobnosti.
Sastanak na vrhu će se odviti 7. i 8. srpnja u Ankari te okupiti čelnike 32 zemlje članice saveza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pozvan kao gost.
Očekuje se da će Rutte i Trump također raspraviti rastuće napetosti unutar saveza nakon manjka potpore zemalja članica za američku vojnu kampanju protiv Irana.
Viši američki dužnosnici, uključujući ministra obrane Petea Hegsetha i državnog tajnika Marca Rubia, stavove saveznika su opisali kao "sramotne" te signalizirali moguću reviziju odnosa Washingtona prema NATO-u.
Sastanak za Ruttea predstavlja priliku da ublaži napetosti uoči samita i smanji rizik javnog sukobljavanja između Trumpa i drugih čelnika članica saveza.
Ključno pitanje jest koja su obećanja europski saveznici i Kanada spremni ponuditi kako bi zadovoljili američke zahtjeve, piše dpa.
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