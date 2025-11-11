WSJ otkrio nove detalje sabotaže Sjevernog toka: "Ovo će podijeliti kontinent"

Političke posljedice istrage već su vidljive. Poljska je odbila Njemačkoj izručiti jednog osumnjičenika, smatrajući ga herojem jer je uništio ključan izvor prihoda za Vladimira Putina. Poljski premijer Donald Tusk, dugogodišnji kritičar njemačke ovisnosti o ruskom plinu, ismijao je istragu. "Problem nije u tome što je plinovod dignut u zrak", rekao je. "Problem je u tome što je izgrađen."