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NEW YORK TIMES

Savezni agenti na kućnom pragu: Evo što se dogodilo novinarima koji su pisali o Trumpovu novom avionu

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Hina
|
11. srp. 2026. 19:42
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REUTERS
Jonathan Ernst/REUTERS

Četiri novinara New York Timesa primila su sudske pozive američkog državnog odvjetnika na Manhattanu nakon što su izvijestili o mogućim sigurnosnim rizicima povezanim s novim službenim zrakoplovom predsjednika Donalda Trumpa.

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Novine su priopćile u subotu da bi njihovi novinari trebali svjedočiti pred velikom porotom sljedeći tjedan.

U sudskim pozivima kao razlog se neodređeno navodi navodno kršenje saveznog kaznenog zakona

List navodi da su novinari primili sudske pozive u petak, koje im je u nekim slučajevima uručio savezni dužnosnik na njihovim kućnim adresama, što se doimalo kao pokušaj zastrašivanja nezavisnih medija.

(Ne)sloboda medija u SAD-u

"Pojava saveznih agenata na kućnom pragu novinara trebala bi prodrmati svijest bilo kojeg Amerikanca koji vjeruje u Ustav i slobodu medija koji on štiti", rekao je u petak David McCraw, glavni odvjetnik novina. 

Pozivajući se na anonimne izvore, novinari su ovaj tjedan izvijestili da je Trump letio s NATO samita u Turskoj u britansku zračnu bazu u Mildenhallu u starom zrakoplovu Air Force One prema savjetu tajne službe.

Ondje se premjestio u novi zrakoplov, koji mu je poklonio Katar.

Upitna kvaliteta novog zrakoplova?

Trump je u Ankari potaknuo nagađanja o sigurnosti novog zrakoplova. Na pitanje zašto se ne vraća poklonjenim zrakoplovom, odgovorio je da je "broj jedan na iranskoj listi" meta.

U odvojenom izvješću list navodi da novi zrakoplov još nema sve sigurnosne i obrambene sustave kao stari predsjednički zrakoplov.

Međutim, vlada i Trump zanijekali su da su sigurnosni rizici razlog promjene zrakoplova. Trump je u nekoliko prilika naveo da je međuslijetanje poslužilo kako bi se novi zrakoplov pokazao vojnom osoblju.

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Teme
air force one donald trump new york times novinarstvo sad sloboda medija

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