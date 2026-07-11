NEW YORK TIMES
Savezni agenti na kućnom pragu: Evo što se dogodilo novinarima koji su pisali o Trumpovu novom avionu
Četiri novinara New York Timesa primila su sudske pozive američkog državnog odvjetnika na Manhattanu nakon što su izvijestili o mogućim sigurnosnim rizicima povezanim s novim službenim zrakoplovom predsjednika Donalda Trumpa.
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Novine su priopćile u subotu da bi njihovi novinari trebali svjedočiti pred velikom porotom sljedeći tjedan.
U sudskim pozivima kao razlog se neodređeno navodi navodno kršenje saveznog kaznenog zakona.
List navodi da su novinari primili sudske pozive u petak, koje im je u nekim slučajevima uručio savezni dužnosnik na njihovim kućnim adresama, što se doimalo kao pokušaj zastrašivanja nezavisnih medija.
(Ne)sloboda medija u SAD-u
"Pojava saveznih agenata na kućnom pragu novinara trebala bi prodrmati svijest bilo kojeg Amerikanca koji vjeruje u Ustav i slobodu medija koji on štiti", rekao je u petak David McCraw, glavni odvjetnik novina.
Pozivajući se na anonimne izvore, novinari su ovaj tjedan izvijestili da je Trump letio s NATO samita u Turskoj u britansku zračnu bazu u Mildenhallu u starom zrakoplovu Air Force One prema savjetu tajne službe.
Ondje se premjestio u novi zrakoplov, koji mu je poklonio Katar.
Upitna kvaliteta novog zrakoplova?
Trump je u Ankari potaknuo nagađanja o sigurnosti novog zrakoplova. Na pitanje zašto se ne vraća poklonjenim zrakoplovom, odgovorio je da je "broj jedan na iranskoj listi" meta.
U odvojenom izvješću list navodi da novi zrakoplov još nema sve sigurnosne i obrambene sustave kao stari predsjednički zrakoplov.
Međutim, vlada i Trump zanijekali su da su sigurnosni rizici razlog promjene zrakoplova. Trump je u nekoliko prilika naveo da je međuslijetanje poslužilo kako bi se novi zrakoplov pokazao vojnom osoblju.
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