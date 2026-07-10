Netanyahu upozorio na novu prijetnju: Trump s ovom državom dogovara veliki posao

Poseban problem za Jeruzalem predstavlja mogućnost da Sjedinjene Države ukinu zabranu prodaje zrakoplova F-35 Turskoj. Washington je 2019. zaustavio isporuku tih aviona nakon što je Ankara nabavila ruski protuzračni sustav S-400. SAD je tada procijenio da nije prihvatljivo da jedna država istodobno koristi najnaprednije američke borbene zrakoplove i ruski sustav koji bi mogao predstavljati prijetnju tim avionima.