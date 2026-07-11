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atentat na predsjednika

Trump naredio vojsci da bude spremna: "Naredbe su već dane"

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Hina
|
11. srp. 2026. 07:26
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reuters
REUTERS/Jonathan Ernst

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je naredio vojsci da bude spremna pokrenuti napade na Iran ako iranska vlada izvrši ili pokuša atentat na predsjednika.

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"Tisuću raketa je napunjeno i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijede još tisuće, ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, izrečenoj u mnogim dijelovima svijeta, da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene", objavio je Trump na mreži Truth Social.

"Naredbe su već dane, a američka vojska je spremna, voljna i sposobna, u razdoblju od jedne godine, podložno produženju, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana", dodao je.

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donald trump iran

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