Trump naredio vojsci da bude spremna: "Naredbe su već dane"

"Tisuću raketa je napunjeno i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijede još tisuće, ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, izrečenoj u mnogim dijelovima svijeta, da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene", objavio je Trump na mreži Truth Social.