SAD privremeno ukida sankcije Rusiji. Oglasio se Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je kritizirao odluku administracije Donalda Trumpa da privremeno ublaži sankcije ruskoj nafti kako bi se smanjile cijene energije.
SAD je kasno u četvrtak privremeno ublažio dio sankcija Rusiji, dok se sukob na Bliskom istoku nastavlja, dopuštajući isporuku i prodaju ruske nafte koja je trenutačno zaglavljena na moru, piše POLITICO.
„Ukidanje sankcija znači da će [Rusija] dobiti više novca i da će biti više napada dronovima“ na Bliskom istoku, rekao je Zelenski stojeći uz francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Parizu. „To nije baš logično.“
„Rusija će dobiti novac za svoj ratni stroj, a mnogi dronovi koji destabiliziraju Bliski istok proizvode se na ruskom tlu“, dodao je.
Američko-izraelski napadi na Iran i uzvratni napadi Teherana na američke saveznike u Perzijskom zaljevu zaustavili su promet kroz Hormuški tjesnac, što je potaknulo rast cijena energije. Kako bi snizio cijene, Washington je privremeno dopustio prodaju ruske nafte koja se trenutno nalazi na tankerima na moru, prema podacima američkog Ministarstva financija.
Ranije u petak njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je da je ta odluka „pogrešna“ i da će pomoći Moskvi da ponovno napuni svoju ratnu blagajnu. Zelenski je također rekao da ublažavanje sankcija neće „pomoći miru“.
U Parizu je Macron ponovio to nezadovoljstvo Washingtonom i rekao da rast cijena „ne znači da bismo trebali preispitati našu politiku sankcija protiv Rusije“.
„To je stav G7 i to je očito i naš stav“, dodao je.
Zelenski je u petak boravio u Parizu u posjetu čiji je cilj pokazati potporu Ukrajini unatoč tome što se međunarodna pozornost sada više usmjerava na Bliski istok.
Dvojica čelnika također su trebala razgovarati o protivljenju Mađarske i Slovačke finalizaciji zajma od 90 milijardi eura za Ukrajinu, uoči summita Europskog vijeća sljedeći tjedan.
„Rusija dobiva nove resurse zbog destabilizacije, Ukrajina mora dobiti ono što joj je obećano“, rekao je Zelenski.
