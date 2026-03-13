Trump kaže da će SAD pratiti brodove kroz Hormuški tjesnac "ako to bude potrebno"

Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da će Sjedinjene Države štititi brodove tijekom prolaska kroz Hormuški tjesnac bude li to potrebno, najavljujući i "vrlo snažni udar" na Iran idući tjedan.
Na pitanje o podršci tankerima pri prolasku kroz taj ključni pomorski put, Trump je rekao da bi SAD to "učinio ako bude potrebno".
"No, nadajmo se da će sve proći jako dobro. Vidjet ćemo što će se dogoditi", rekao je američki predsjednik u razgovoru za Fox News objavljenom u petak.
Nije iznio detalje o daljnjem američkom postupanju u ratu, no najavio je da će SAD idući tjedan "vrlo snažno udariti" na Iran.
Njegova izjava dolazi u trenutku kad se svijet suočava s naglim porastom cijena nafte i plina. Teheran je zatvorio Hormuški tjesnac, uski morski prolaz između Irana i Omana, nakon početka američko-izraelskog napada.
U doba mira kroz njega prolazi oko dvadeset posto svjetske nafte. Cijena tog energenta u petak se kretala oko 100 dolara po barelu, piše Reuters.
Turska je ranije u petak objavila da je jednom od brodova koji plove pod njenom zastavom, nakon zahtjeva podnesenom Teheranu, omogućeno da prođe kroz taj prolaz.
