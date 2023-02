SAD: Vlak iskočio iz tračnica i eksplodirao, policija evakuirala stanovništvo

Vlak je iskočio iz tračnica blizu granice američkih saveznih država Ohija i Pennsylvanije u petak navečer, uzrokujući veliki požar u tom području, izvijestili su lokalni mediji.

Na slikama objavljenim na društvenim mrežama iz East Palestine, grada sjeverozapadno od Pittsburgha, može se vidjeti više vagona u plamenu. Vidi se dim koji se diže iz plamena i ispunjava atmosferu, prenosi Reuters.

Prema izvješćima nekoliko medija, ekipe hitne pomoći evakuirale su stanovnike iz njihovih domova unutar milje (1,6 km) od požara.

🚨#BREAKING: Train derailment sparks massive explosion⁰⁰📌#EastPalestine | #Ohio



Currently, multiple emergency crews are responding to reports of a major fire caused by a tanker train derailment leading to multiple explosions. All residents nearby are now being evacuated pic.twitter.com/LUWqegoQnn