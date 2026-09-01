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u Wicklowu

Sastali se ministri obrane EU-a, evo o čemu su razgovarali

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Hina
|
01. ruj. 2026. 19:00
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ALEXANDRE LALLEMAND/Unsplash

Ministri obrane Europske unije u utorak su razgovarali o poteškoćama u opskrbi Ukrajine dovoljnom količinom protuzračne obrane nakon što je Rusija intenzivirala svoje napade.

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„Srpanj i kolovoz bili su najsmrtonosniji mjeseci za civile u Ukrajini”, rekla je u utorak šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas o smrtonosnom valu udara na Ukrajinu.

„Rusija uistinu eskalira situaciju kako bi nanijela što veću štetu narodu Ukrajine, kako bi ga slomila”, nastavila je Estonka na marginama sastanka ministara obrane EU-a u Wicklowu, irskom gradiću smještenom južno od Dublina.

„Najveći problem je protuzračna obrana. Nedostaju im presretači”, rekla je visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Ukrajini.

Kallas je priznala da je „vrlo teško” uvjeriti neke zemlje unutar i izvan Europske unije da Ukrajini ustupe veći broj presretača jer se i dio njih suočava s nekoliko geopolitičkih sukoba u blizini svojih granica.

Na sastanku održanom u utorak ministri nisu donijeli nikakve konkretne odluke o dodatnim projektilima za američki sustav Patriot Ukrajini, priznala je šefica diplomacije EU-a nakon konzultacija.

Države članice će međutim ponovno procijeniti svoje zalihe, uključujući i one sa starijim projektilima, dodala je.

Također traju napori da se u nadolazećim danima odblokira dodatna financijska pomoć EU-a za ukrajinske oružane snage, rekla je Kallas.

Estonski ministar obrane Hanno Pevkur izvijestio je da su tijekom noći na utorak podignuti zrakoplovi NATO-a nakon ulaska dronova u estonski zračni prostor, piše dpa. 

„Vidimo koliko je važno podržati Ukrajinu i osigurati joj sredstva za protuzračnu obranu”, naglasio je.

Ministri obrane raspravljali su i o provedbi europskog zajma Ukrajini vrijednog 90 milijardi eura, o daljnjoj potpori ukrajinskim oružanim snagama, kao i o tješnjoj suradnji između obrambenih industrija Ukrajine i EU-a.

Teme
kaja kallas ministri obrane eu-a ukrajina

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