saveznici na iglama
Što ako republikanci izgube izbore? NATO se priprema za najgori scenarij
Američki predsjednik mogao bi povući još nekoliko tisuća vojnika iz Europe ili smanjiti financiranje NATO-a u nastojanju da učvrsti svoju političku ostavštinu, tvrde diplomati.
Zemlje NATO-a pripremaju se za najgori mogući scenarij uoči američkih izbora za Kongres koji se održavaju u utorak.
Europski saveznici strahuju da bi poraz republikanaca mogao potaknuti predsjednika Donalda Trumpa da znatno pojača napade na NATO, izjavilo je pet diplomata Saveza koji su, zbog osjetljivosti teme, govorili pod uvjetom anonimnosti, javlja Politico.
Strahuju da bi Trump, ako mu Kongres ograniči mogućnost provođenja unutarnje politike, mogao pokušati učvrstiti svoju političku ostavštinu na području vanjske politike, gdje kao vrhovni zapovjednik američkih oružanih snaga ima znatno veću slobodu djelovanja. To bi moglo značiti povlačenje još nekoliko tisuća američkih vojnika iz Europe, izjavila su trojica diplomata.
"Predsjednici kojima se bliži kraj mandata obično kombiniraju iskazivanje frustracija s avanturizmom u vanjskoj politici", rekao je jedan visoki europski obrambeni dužnosnik. Dodao je da se napadi na NATO "čine dosljednim dijelom Trumpova pogleda na svijet".
Zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Olivia Wales izjavila je za POLITICO da je "predsjednik Trump učinio više za NATO nego bilo tko drugi".
Kao njegove uspjehe navela je postizanje dogovora sa saveznicima o povećanju izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a do 2035. godine, jačanje američke vojne prisutnosti na Grenlandu te nastojanja da se okonča ruski rat protiv Ukrajine.
Ipak, naglasila je da Trump "ostaje čvrsto pri stajalištu da su saveznici iz NATO-a trebali stati uz Sjedinjene Američke Države" tijekom rata u Iranu.
"Predsjednik nikada neće pristati na kontrolirano propadanje Zapada i nastavit će bez isprike promicati naše interese u zemlji i inozemstvu", dodala je.
Očekuje se da će demokrati osvojiti većinu u Zastupničkom domu, a mogli bi preuzeti kontrolu i nad Senatom. Istodobno je Trumpova osobna popularnost pala na najnižu zabilježenu razinu.
Zabrinutost europskih saveznika odražava sve veće napetosti u transatlantskim odnosima nakon što su Sjedinjene Države obustavile pružanje satelitskih usluga Starlink Ukrajini te nakon novog približavanja Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina nekoliko tjedana prije izbora.
Daljnji napadi na NATO zadali bi novi udarac Savezu upravo u trenutku kada Rusija pojačava kampanju sabotaža i takozvanog hibridnog ratovanja diljem Europe.
"Mogao bi biti jako bijesan", rekao je jedan od diplomata NATO-a. U tom slučaju, dodao je, "bit će vrlo oštar".
Vojnici, novac i Ukrajina
U središtu zabrinutosti nalazi se predstojeća revizija rasporeda američkih vojnih snaga u Europi, koja se očekuje do prosinca.
Ako Trump bude spriječen u provođenju zakonodavnih inicijativa na domaćem planu, mogao bi znatno proširiti opseg povlačenja američkih snaga kako bi mobilizirao svoju političku bazu MAGA, izjavila su trojica diplomata.
Predsjednik bi također mogao odlučiti uvjetovati nastavak američke vojne prisutnosti na europskom kontinentu time da Europa prihvati mirovni sporazum za Ukrajinu koji podupiru Sjedinjene Države, smatra Oana Lungescu, bivša dužnosnica NATO-a i ugledna suradnica britanskog instituta Royal United Services Institute (RUSI).
"Postoji rizik da se sve te stvari – revizija rasporeda američkih snaga, Ukrajina, europski sigurnosni poredak – na neki način počnu promatrati kao dio mnogo šireg dogovora s Putinom", rekla je.
Upozorila je da bi to moglo "stvoriti vrlo opasnu situaciju za sigurnost Europe".
Trump bi također mogao smanjiti američke doprinose zajedničkom financiranju NATO-a, ograničiti program PURL, kojim se uz potporu NATO-a financira nabava američkog oružja za Ukrajinu, te dodatno produbiti odnose s Rusijom, tvrde diplomati.
Velik izborni poraz republikanaca mogao bi dovesti i do značajnih promjena u Pentagonu, što bi se odrazilo na planove koji se trenutačno pripremaju u američkom Ministarstvu obrane.
Ministar obrane Pete Hegseth postao je izrazito nepopularan u Kongresu zbog odbijanja da zastupnicima, osobito demokratima, redovito podnosi izvješća o proračunu i vojnim operacijama.
Njegova nepopularnost potaknula je nagađanja da bi Hegseth mogao napustiti dužnost nakon teškog izbornog poraza Trumpovih republikanaca.
Jedan od razloga jest mogućnost da bi Kongres pod demokratskom kontrolom pokrenuo istrage protiv Hegsetha zbog smjenjivanja desetaka generala i admirala bez obrazloženja, kao i zbog sve problematičnijeg rata s Iranom.
Takva saslušanja i istrage otežala bi rad Hegsethu i njegovu timu, a mogla bi se pokazati i politički neugodnima za Trumpovu administraciju.
Ako Hegseth doista ode s dužnosti, uslijedilo bi prijelazno razdoblje u Pentagonu, što bi odluke o povlačenju američkih vojnika iz Europe moglo odgoditi za nekoliko tjedana ili mjeseci.
Teoretski, demokratska većina u Zastupničkom domu i Senatu ograničila bi Trumpov manevarski prostor čak i u pitanjima vanjske i obrambene politike. Američki zakon trenutačno propisuje da u Europi mora ostati najmanje 76.000 američkih vojnika.
No Jennifer Kavanagh, viša suradnica instituta Defense Priorities, sumnja da bi takva ograničenja izdržala pravno preispitivanje.
"Upitno je bi li barem zakonski propisan minimalni broj vojnika izdržao pravnu provjeru, a Trump je ionako pokazao veliku spremnost ignorirati sudove", rekla je.
"Trumpova administracija redovito je ignorirala smjernice Kongresa o financiranju, trošeći novac na aktivnosti koje zakonodavna vlast nije odobrila", dodala je.
Ako Trump odluči provesti opsežnije povlačenje, Europa će, prema njezinim riječima, imati najvećih poteškoća s nadomještanjem određenih američkih vojnih sposobnosti.
Među njima su sposobnosti elektroničkog ratovanja, sustavi protuzračne obrane, obavještajna i izvidnička potpora, opskrba zrakoplova gorivom u letu te pojedini oblici logističke potpore.
Neki saveznici ipak ne vjeruju da će Trump ozbiljno ugroziti NATO
Ipak, dio saveznika skeptičan je prema mogućnosti da bi Trump mogao zadati ozbiljan udarac NATO-u.
"Stalno smo slušali nagađanja o Trumpu i mogućnosti da Sjedinjene Države napuste NATO, ali to se dosad nije dogodilo", izjavio je za POLITICO crnogorski ministar obrane Dragan Krapović.
"Kongres je taj koji donosi odluku, konačnu odluku o smanjenju broja vojnika u Europi", dodao je.
Međutim, šesti diplomat NATO-a izrazio je znatno veću zabrinutost zbog nepredvidljivosti američkog predsjednika.
"Da bismo mogli donositi pretpostavke s velikom vjerojatnošću da će se ostvariti, moramo proučavati nekoga tko donosi racionalne odluke", rekao je.
"Mislim da to nije slučaj s aktualnim predsjednikom SAD-a."
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