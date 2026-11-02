Oglas

objavila policija

Uhićen i treći osumnjičenik za premlaćivanje 16-godišnjaka u Rijeci

author
Hina
|
02. stu. 2026. 21:26
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
20.03.2017., Sibenik -"nPolicijske oznake na sluzbenim vozilima."nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policiji se u ponedjeljak predao te je uhićen i treći osumnjičenik (26), koji je sudjelovao u premlaćivanju i teškom ozljeđivanju 16-godišnjaka u Rijeci u veljači ove godine, pri čemu je lakše ozlijeđen i 20-godišnjak, koji mu je pokušao pomoći.

Oglas

Iz Policijske uprave primorsko-goranske navode da se danas oko 15 sati u Prvu policijsku postaju Rijeka predao 26-godišnji hrvatski državljanin, osumnjičen za kazneno djelo ubojstvo u pokušaju.

​On je veljači u središtu Rijeke, zajedno s dvojicom svoje braće, fizički napao dvojicu mladića, od kojih je jedan maloljetnik.

Predaji je prethodila višemjesečna intenzivna policijska potraga, a nakon dovršetka policijskog postupanja, predan je u istražni zatvor u Rijeci.

Policija je ranije izvijestila da je 16-godišnjak teško ozlijeđen u napadu trojice muškaraca 11. veljače u središtu Rijeke, oko 4,30 sati. Udarali su ga rukama i nogama, čak i nakon što je pao na tlo te su pobjegli, a 20-godišnjaka, koji mu je pokušao pomoć, lakše su ozlijedili.

Ozlijeđeni 16-godišnjak je zadobio frakture kosti lica i brojne druge ozljede te je prevezen u KBC Rijeka.

Nedugo zatim, policija je uhitila 29-godišnjeg, a potom i 33-godišnjeg osumnjičenika, a suđenje svoj trojici počelo je u listopadu na Županijskom sudu u Rijeci.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
fizički napad napad u rijeci policija rijeka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ