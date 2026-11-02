Uhićen i treći osumnjičenik za premlaćivanje 16-godišnjaka u Rijeci

Policija je ranije izvijestila da je 16-godišnjak teško ozlijeđen u napadu trojice muškaraca 11. veljače u središtu Rijeke, oko 4,30 sati. Udarali su ga rukama i nogama, čak i nakon što je pao na tlo te su pobjegli, a 20-godišnjaka, koji mu je pokušao pomoć, lakše su ozlijedili.