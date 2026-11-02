objavila policija
Uhićen i treći osumnjičenik za premlaćivanje 16-godišnjaka u Rijeci
Policiji se u ponedjeljak predao te je uhićen i treći osumnjičenik (26), koji je sudjelovao u premlaćivanju i teškom ozljeđivanju 16-godišnjaka u Rijeci u veljači ove godine, pri čemu je lakše ozlijeđen i 20-godišnjak, koji mu je pokušao pomoći.
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Iz Policijske uprave primorsko-goranske navode da se danas oko 15 sati u Prvu policijsku postaju Rijeka predao 26-godišnji hrvatski državljanin, osumnjičen za kazneno djelo ubojstvo u pokušaju.
On je veljači u središtu Rijeke, zajedno s dvojicom svoje braće, fizički napao dvojicu mladića, od kojih je jedan maloljetnik.
Predaji je prethodila višemjesečna intenzivna policijska potraga, a nakon dovršetka policijskog postupanja, predan je u istražni zatvor u Rijeci.
Policija je ranije izvijestila da je 16-godišnjak teško ozlijeđen u napadu trojice muškaraca 11. veljače u središtu Rijeke, oko 4,30 sati. Udarali su ga rukama i nogama, čak i nakon što je pao na tlo te su pobjegli, a 20-godišnjaka, koji mu je pokušao pomoć, lakše su ozlijedili.
Ozlijeđeni 16-godišnjak je zadobio frakture kosti lica i brojne druge ozljede te je prevezen u KBC Rijeka.
Nedugo zatim, policija je uhitila 29-godišnjeg, a potom i 33-godišnjeg osumnjičenika, a suđenje svoj trojici počelo je u listopadu na Županijskom sudu u Rijeci.
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