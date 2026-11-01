iowa i kansas
Amerikanci u utorak izlaze na međuizbore, Trump osobno krenuo u završnu kampanju
Američki predsjednik Donald Trump vratio se predizbornoj kampanji u nedjelju, sa skupovima zakazanim u Iowi i Kansasu, saveznim državama poljoprivrednog pojasa koje naginju Republikanskoj stranci i gdje se ta stranka bori da očuva mjesta u Senatu, dva dana prije međuizbora, koje će N1 televizija pratiti u specijalnom cjelonoćnom programu, koji će odlučiti tko će kontrolirati Kongres.
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Trump, koji je proveo subotu na svome imanju u Mar-a-Lagu na Floridi nakon tjedana skupova u nekoliko saveznih zemalja, pobijedio je 2024. godine u Iowi s dvoznamenkastom razlikom. No ankete pokazuju da su demokrati izjednačeni ili čak vode pred republikancima u mnogim utrkama. Trumpova popularnost među ruralnim Amerikancima također je pala na najnižu razinu te iznosi 45 posto u listopadu, prema anketi Reutersa i Ipsosa.
Kansas, koji je zadnji put izabrao demokratskog senatora 1932. godine, također se suočava s tijesnom utrkom.
U utorak se bira 35 senatora te svih 435 zastupnika Zastupničkog doma. Republikanci trenutačno imaju tijesnu većinu u oba doma Kongresa.
Demokrati, no i mnogi republikanci opisali su izbore kao referendum o Trumpovim politikama.
"Bez ikakve sumnje, o njegovoj politici se odlučuje na ovim izborima", rekao je senator Tim Scott iz Južne Karoline u emisiji NBC-a "Meet the Press".
Scott, čelnik republikanskog odbora za izbornu kampanju za Senat, predvidio je da će njegova stranka zadržati većinu u tom domu Kongresa.
Ako demokrati preuzmu kontrolu nad Zastupničkim domom ili Senatom, mogli bi blokirati Trumpov zakonodavni plan za njegove dvije posljednje godine mandata i pokrenuti istragu o radu njegove administracije koja se dosad suočavala s uvelike popustljivom republikanskom većinom. Bijela kuća priprema se za provedbu Trumpova programa i bez pomoći Kongresa.
Troy Jackson, demokrat iz Mainea koji izaziva republikansku senatoricu Susan Collins u tijesnoj utrci, rekao je televizijskoj mreži MS Now u nedjelju da demokrati "mogu ponovno osposobiti Kongres da obavlja svoj posao i provodi nadzor”, u slučaju da povrate kontrolu.
Više od 52 milijuna Amerikanaca već je glasala osobno ili poštom, prema Izbornom laboratoriju Sveučilišta Floride, što je rekordan broj glasača koji izlazi glasati na međuizbore. Za usporedbu, 2022. godine prije izbornog dana na glasanje je izišlo 46 milijuna glasača.
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