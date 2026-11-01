Amerikanci u utorak izlaze na međuizbore, Trump osobno krenuo u završnu kampanju

Trump, koji je proveo subotu na svome imanju u Mar-a-Lagu na Floridi nakon tjedana skupova u nekoliko saveznih zemalja, pobijedio je 2024. godine u Iowi s dvoznamenkastom razlikom. No ankete pokazuju da su demokrati izjednačeni ili čak vode pred republikancima u mnogim utrkama. Trumpova popularnost među ruralnim Amerikancima također je pala na najnižu razinu te iznosi 45 posto u listopadu, prema anketi Reutersa i Ipsosa.