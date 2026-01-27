Visoki savezni sudac u Minnesoti naložio je vršitelju dužnosti čelnika američke Službe za imigraciju i carine (ICE) Toddu Lyonsu da se osobno pojavi na ročištu u Minneapolisu u petak kako bi objasnio zašto ne bi trebao biti proglašen krivim za nepoštivanje suda, nakon što je njegova agencija više puta prekršila sudske naloge povezane s imigracijskim provedbenim mjerama.
Trosmjerni nalog koji je kasno u ponedjeljak izdao glavni sudac Okružnog suda SAD-a Patrick Schiltz protiv vršitelja dužnosti direktora ICE-a Todda Lyonsa bio je izuzetno oštar. Sudac je optužio savezne imigracijske vlasti da u posljednjim tjednima nisu poštovale “desetke sudskih naloga”, uključujući i onaj koji je sam izdao, a kojim se nalaže održavanje ročišta za jamčevinu za pritvorenog imigranta, prenosi CNBC.
„Ovaj Sud bio je iznimno strpljiv prema ispitanicima, iako su ispitanici odlučili poslati tisuće agenata u Minnesotu kako bi pritvarali strance, a da pritom nisu osigurali nikakve mehanizme za rješavanje stotina habeas corpus zahtjeva i drugih tužbi koje su se zasigurno morale pojaviti“, napisao je Schiltz u nalogu.
„Strpljenju ovog Suda došao je kraj“, dodao je.
Sudac je rekao da su Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) i Lyonsova agencija, koja je dio DHS-a, „kontinuirano uvjeravali Sud da prepoznaju svoju obvezu poštivanja sudskih naloga“ te da će poduzeti korake kako bi te naloge ispunili.
„Nažalost, kršenja se nastavljaju“, napisao je Schiltz.
„Sukladno tome, Sud će naložiti Toddu Lyonsu, vršitelju dužnosti direktora ICE hookup, da se osobno pojavi pred Sudom i pokaže razlog zašto ne bi trebao biti proglašen krivim za nepoštivanje Suda“, napisao je.
Sudac je svoj nalog nazvao „izvanrednim korakom“
„No razmjeri kršenja sudskih naloga od strane ICE-a jednako su izvanredni, a blaže mjere su već isprobane i nisu uspjele“, napisao je Schiltz.
Nalog dolazi u trenutku kada dužnosnici savezne države Minnesote zahtijevaju da ICE i druge savezne imigracijske vlasti obustave agresivne akcije privođenja nedokumentiranih osoba u Minneapolisu i drugim dijelovima savezne države.
Schiltzov nalog također je izdan dva dana nakon što su savezni agenti smrtonosno upucali Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara s intenzivne njege, na ulici u Minneapolisu, te nekoliko tjedana nakon što je agent ICE-a ustrijelio i ubio Renee Good, majku troje djece, dok je bila u svom automobilu. I Pretti i Good bili su američki državljani.
Ti i drugi incidenti izazvali su široko nezadovoljstvo u saveznoj državi i na nacionalnoj razini.
Sudački nalog ne odnosi se ni na jedno od tih ubojstava, već na njegov prethodni nalog kojim se DHS-u i ICE-u nalaže da pritvorenom imigrantu osiguraju ročište za jamčevinu najkasnije do prošle srijede.
Taj muškarac i dalje je u pritvoru unatoč Schiltzovoj direktivi, prema sudskom podnesku koji je podnio njegov odvjetnik.
„Ovo je jedan od desetaka sudskih naloga s kojima ispitanici u posljednjim tjednima nisu postupili“, napisao je Schiltz u ponedjeljak.
„Praktična posljedica nepoštivanja naloga gotovo je uvijek značajna šteta za strance (od kojih su mnogi godinama zakonito živjeli i radili u Sjedinjenim Državama i nisu učinili apsolutno ništa pogrešno): pritvor stranca se produžuje, ili se stranac koji bi trebao ostati u Minnesoti avionom prebacuje u Teksas, ili se stranac koji je prebačen u Teksas tamo pušta na slobodu i ostavlja da sam smisli kako će se vratiti kući“, napisao je sudac.
Schiltz je rekao da će, ako stranke prije ročišta obavijeste Sud da je pritvoreni muškarac „pušten iz pritvora“, Sud otkazati ročište i neće zahtijevati Lyonsovo osobno pojavljivanje.
