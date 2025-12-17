SUSIE WILES
Šefica kabineta Bijele kuće uzdrmala javnost intervjuom za Vanity Fair: Trump ima osobnost alkoholičara
Prije osam godina tadašnji direktor komunikacija Bijele kuće Donalda Trumpa, Anthony Scaramucci, dao je jedan od najozloglašenijih političkih intervjua svih vremena. Scaramucci je tada iznosio neprimjerene komentare o glavnom strategu Bijele kuće, a šefa kabineta opisao je kao "paranoidnog shizofreničara".
Dvodjelni intervju šefice Trumpova kabineta Susie Wiles za Vanity Fair nije toliko sirov kao Scaramuccijev, ali je u istom tonu, i možda još više zapanjujuć, s obzirom da je riječ o osobi poznatoj kao odmjerenoj operativki. Svakako, kada se bude pisala povijest Trumpovih predsjedničkih mandata, ovaj će intervju vjerojatno imati važno mjesto, prenosi CNN.
Tekstovi u Vanity Fairu, čini se, uzdrmali su administraciju, a Wiles se distancirala od načina na koji je prikazana. Na mreži X poručila je da je riječ o neiskreno uokvirenom napadu na nju i "najboljeg predsjednika, osoblje Bijele kuće i kabinet u povijesti". Tvrdi da tekstu nedostaje kontekst.
Wiles nije osobito blaga prema Bondi, Musku i Vanceu
Najcitiranija izjava iz intervjua vjerojatno je ona u kojoj Wiles kaže da Trump, poznati apstinent, ima "osobnost alkoholičara".
Trump je kasnije istoga dana u intervjuu za New York Post dao Wiles glas povjerenja, dovodeći u pitanje točnost napisa. Ipak, sugerirao je da u njezinoj opasci ima istine jer, iako ne pije, ima posesivnu i ovisničku vrstu osobnosti.
"Nisam to čitao, ne čitam Vanity Fair, ali ona je odradila fantastičan posao", rekao je Trump za Post.
No, komentari Wiles o drugim visokim dužnosnicima još su zanimljiviji, i često nemilosrdni. To su izjave koje lako mogu izazvati ozbiljne napetosti unutar administracije.
Za državnu odvjetnicu Pam Bondi tvrdi da je "potpuno podbacila" u postupanju s dokumentima vezanima uz Jeffreyja Epsteina.
"Prvo je dala fascikle pune ničega. A onda je rekla da se popis svjedoka, odnosno klijenata, nalazi na njezinu stolu. Ne postoji nikakav popis klijenata i sigurno nije bio na njezinu stolu", rekla je Wiles.
Bondi je uzvratila porukom da se njezina "draga prijateljica" Wiles bori za Trumpovu agendu "s dostojanstvom, odanošću i povijesnom učinkovitošću", dodavši na X-u da administracija neće biti podijeljena.
"Mi smo obitelj. Mi smo ujedinjeni."
Wiles je dala do znanja da je pristup Elona Muska Ministarstvu za učinkovitost vlade (DOGE) bio jednako kaotičan i nepažljiv kao što se doimao izvana.
"Elonov stav je da se sve mora obaviti brzo", rekla je Wiles, dodajući:
"Ali nijedna razumna osoba ne može misliti da je proces s USAID-om bio dobar. Nitko."
Također je sugerirala da je velik dio kaosa povezan s njegovom navodnom upotrebom ketamina.
"On otvoreno priznaje da koristi ketamin. Mikro doze", rekla je Wiles.
Te je navode demantirala za New York Times, no Vanity Fair je pustio snimku na kojoj se čuje kako Wiles to govori.
Suptilno oštri komentari o JD-u Vanceu
O potpredsjedniku JD-u Vanceu Wiles govori suptilnije, ali jednako zajedljivo. Nazvala ga je "teoretičarom zavjera", a njegovu transformaciju iz oštrog protivnika Trumpa u lojalista opisala je kao "političku" u odnosu na, kako kaže, načelnije promjene državnog tajnika Marca Rubija.
Vance je, međutim, vlastitu promjenu objašnjavao tvrdnjom da je shvatio kako je bio u krivu u vezi s Trumpom i pohvalio je Wiles zbog njezine odanosti Trumpu. Upitan o komentaru o teorijama zavjere nakon govora u Pennsylvaniji, rekao je da vjeruje samo u one teorije zavjere koje su istinite.
Potkopavanje službene poruke o Venezueli
U tekstovima nije riječ samo o dvorskim intrigama. Wiles se osvrće i na ključna politička pitanja na način koji dovodi u pitanje kako su ona predstavljena javnosti.
Sugerira da je administracija zamaglila pravu svrhu pravno upitnih napada na navodne narkobrodove na Karibima. Dok Trump tvrdi da je cilj spriječiti ulazak droge u SAD, Wiles navodi da je riječ o pritisku na venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.
"Želi nastaviti dizati brodove u zrak dok Maduro ne popusti", rekla je Wiles.
Iako su te dvije kampanje povezane, Trump je rekao da su Maduru "dani odbrojeni", a CNN je izvijestio da administracija tiho planira scenarije njegova mogućeg svrgavanja, to nije način na koji su napadi dosad objašnjavani javnosti. S obzirom na uloge, moguću promjenu režima i čak prijetnje invazijom, Wilesina otvorenost djeluje zapanjujuće.
Dodala je i da bi Trump za kopneni rat u Venezueli trebao odobrenje Kongresa, za razliku od onoga što predsjednik tvrdi.
"Ako bi odobrio neke aktivnosti na kopnu, onda je to rat, i tada bi nam trebao Kongres", rekla je.
Trump je prošlog mjeseca rekao da ne mora tražiti njihovo odobrenje.
"Ali, mislim da je dobro obavijestiti ih."
Wiles kao "svjesni omogućavatelj"
Još jedan citat koji je privukao pozornost glasi: "Dakle, ne, nisam omogućavateljica. Ali nisam ni kučka."
Ipak, cjelina intervjua sugerira da je upravo tu ulogu često igrala. Doima se kao fleksibilna figura kakvu bi se i očekivalo na čelu Bijele kuće u razdoblju u kojem sve što Trump želi, prolazi.
Distancirala se ili iskazivala nelagodu zbog brojnih poteza, uključujući Trumpove carine, pomilovanja sudionika napada na Kapitol 6. siječnja 2021., osvetničke poteze prema političkim protivnicima, rezove u USAID-u, aferu Signalgate, deportacije i postupanje administracije prema Epsteinovoj suradnici Ghislaine Maxwell.
No njezin prevladavajući stav jest da će Trump i drugi ionako raditi što žele, i da se loše stvari jednostavno događaju, čak i kod pitanja toliko ozbiljnih kao što su rezovi za USAID, što je dovelo do ukidanja terapija za spašavanje života oboljelima od AIDS-a u Africi.
"Isprva sam bila zgrožena jer mislim da je svatko tko prati rad vlade i ikada je pratio USAID, vjerovao, kao i ja, da oni rade jako dobar posao."
No dodala je da Muskova metoda znači da "treba razbiti nešto porculana".
"Odlučio je da je bolji pristup sve ugasiti, otpustiti sve, zatvoriti sustav i onda ga ponovno izgraditi. To nije način na koji bih ja to radila."
Navela je i da je pokušavala ograničiti Trumpove napade na protivnike, ali je dodala: "Tko bi mu to zamjerio? Ne ja."
Ako postoji jedna izjava koja sve to sažima, onda je to njezin komentar o ministru zdravstva Robertu F. Kennedyju Jr.
"On pomiče granice, neki bi rekli i predaleko", rekla je Wiles. "Ali ja kažem da, ako se želite vratiti u sredinu, morate otići predaleko."
Čini se da upravo tako opravdava mnoge poteze s kojima se ne slaže, stvarajući pritom prostor za Trumpovo djelovanje.
Priznaje da Trump traži osvetu
Baš kao što ne želi priznati da mu omogućava što čini, Wiles jasno daje do znanja da Trump traži osvetu, iako to ne želi tako nazvati.
"Ne mislim da je na turneji osvete", rekla je u jednom trenutku.
No ostale izjave govore drukčije.
Navela je da su se ona i Trump neformalno dogovorili da će njegovo "poravnavanje računa" prestati nakon 90 dana, no Trump se toga očito nije držao.
"U nekim slučajevima to može izgledati kao osveta", rekla je. "I povremeno u tome ima elemenata toga."
Za pokušaj progona glavne državne odvjetnice New Yorka Letitije James rekla je: "Pa, to bi možda bila jedna osveta."
Govoreći o pokušaju progona bivšeg ravnatelja FBI-ja Jamesa Comeyja, dodala je: "Ne mislim da se budi razmišljajući o osveti. Ali kada se ukaže prilika, iskoristit će je."
Drugim riječima, riječ je o osveti.
Rubio prepušta 2028. Vanceu
Wiles nije bila jedina koja je privukla pozornost. Izjavu koja daje rani signal o republikanskim predsjedničkim izborima 2028. dao je i Marco Rubio.
"Ako se JD Vance kandidira za predsjednika, on će biti naš kandidat, a ja ću ga među prvima podržati", rekao je Rubio za Vanity Fair.
Vance trenutačno vodi u ranim anketama, dok se Rubio obično smatra jednim od dva glavna favorita. Trump je već govorio o mogućnosti da se njih dvojica pojave zajedno na listi.
Ako Rubijevo povlačenje ostane na snazi, to je velika pobjeda za Vancea.
Političke brige za Trumpa i Republikance
Na nekim ključnim pitanjima Wiles je dala do znanja da se boji kako Trump i administracija otuđuju važne birače.
Smatra da bi slučaj Epstein mogao Republikanskoj stranci odnijeti dio novih birača.
"Ljudi koji su opsesivno zainteresirani za Epsteina novi su članovi Trumpove koalicije, ljudi o kojima stalno razmišljam jer želim da ne budu samo Trumpovi birači, nego republikanski birači", rekla je Wiles. "To su slušatelji Joea Rogana. Ljudi koji su novi u našem svijetu. To nije MAGA baza."
Također je izrazila zabrinutost da je Trump previše fokusiran na vanjsku politiku, a premalo na pitanja životnog standarda.
"Vjerojatno je potrebno više govora o domaćem gospodarstvu, a manje o Saudijskoj Arabiji", rekla je. "Ljudi vole mir u svijetu. Ali, nije zbog toga izabran."
Unatoč svemu, bila je optimistična i tvrdi da će pobijediti na međuizborima, bez obzira što svi pokazatelji tvrde suprotno.
Ipak, s obzirom da Trump napade na rast troškova života naziva "demokratskom prevarom", čini se da Wiles nije uspjela promijeniti njegov fokus.
Slika šefice kabineta koja se pojavljuje u ovim intervjuima jest slika osobe koja se pomirila time da se ne slaže oko svega što predsjednik i administracija rade, ali da pokušava koliko može i potom prati što će se dogoditi.
