Pet stvari koje trebate znati o sukobu Venezuele i SAD-a

U listopadu je Machado dobila Nobelovu nagradu za mir. U srijedu je njezina kći preuzela nagradu u njezino ime na ceremoniji dodjele u Oslu. No Machado se zatim neočekivano pojavila tamo, premda se bojala za svoju sigurnost. Rekla je da će se vratiti u Venezuelu, gdje gotovo dvije godine živi u ilegali.