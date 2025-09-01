Širi se video belgijske političarke: "Ako ne podnosite muslimane, otiđite"

Društvenim mrežama već nekoliko dana širi se videozapis u kojemu belgijska gradska vijećnica Molenbeeka Saliha Raïs navodno govori da Belgijci moraju napustiti Belgiju ako imaju nešto protiv muslimana. Međutim, kako piše Bruxelles Today, njezine izjave u videu izvučene su iz konteksta.
Kako piše belgijski medij, spomenuta snimka potječe sa sjednice općinskog vijeća Molenbeeka, koja se održala u srijedu navečer.
Reakcija na rasističke komentare
Povod govoru izabrane predstavnice iz Vooruita su, navodi Bruxelles Today, rasistički komentari koji su se pojavili ispod Facebook objave lokalnog Reformističkog pokreta (MR), a većinom su bili usmjereni na žene koje nose burku.
"Često ih vidimo, a ti komentari ostaju; vijećnici komentiraju i smatraju to normalnim", osudila je komentare Saliha Raïs te istaknula "sudjelovanje" MR-a u trivijaliziranju takvih poruka.
🤯 Voilà la notion de vivre ensemble selon la gauche…— Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) August 30, 2025
🌹 Cette dame c’est Saliha Raiss, élue sur une liste PS Vooruit, échevine à #Molenbeek.
🗣️ Et elle explique, avec ce rire forcé, nerveux et arrogant que si vous êtes en faveur l’interdiction des signes convictionnels dans… pic.twitter.com/qALMS9E1GD
Što je zapravo rekla?
U tom je kontekstu vijećnica izjavila: "Ako nas više ne žele vidjeti, regija ima 19 općina. Ako je toliko nepodnošljivo u Molenbeeku, onda se promijenite, idite negdje drugdje."
Kako piše Bruxelles Today, njezine su riječi usmjerene prema ljudima koji neprestano omalovažavaju općinu i njezine stanovnike, a ne prema "Belgijcima" općenito, a upravo se ovaj dio koristi u videozapisima.
Duža verzija videa
Kako se može čuti u dužoj verziji videozapisa, Saliha Raïs reagirala je na rasističke komentare, posebno usmjerene protiv nje, a koji su objavljeni na Facebook stranici MR-a Molenbeeka.
Raïs je optužila predsjednika MR-a da pribjegava "žalosnim metodama". "Georges-Louis Bouchez stvara dimnu zavjesu kako bi skrenuo pozornost s brojnih skandala koji su otkriveni", požalila se.
Vidéo: ce qui s'est réellement dit au Conseil Communal de #Molenbeek (réaction aux posts racistes sous les publications Facebook du #MR) pic.twitter.com/3HlE8OuxkQ— michel henrion (@michelhenrion) August 30, 2025
Neslaganja između MR-a i vijećnice
Općinski vijećnik MR-a Didier Millis priznao je da su na stranici njegove stranke objavljeni "neprihvatljivi" komentari, ali da su mu promakli. Poruke su kasnije izbrisane. Međutim, smatra da je odgovor vijećnice "šokantan".
"Čujem da govori da belgijski Belgijanac kakav ja jesam mora napustiti svoju općinu zato što netko nema ista uvjerenja kao ja?"
Bruxelles Today piše da Saliha Raïs i dalje stoji kod svog stava. Prema njezinim riječima, politički predstavnici su odgovorni za komentare koje toleriraju na društvenim mrežama, prenosi Index.hr.
"Ne sviđati se svojoj zajednici i javno je omalovažavati nije dio naših vrijednosti", dodala je.
