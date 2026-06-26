SERIJA PODRHTAVANJA
Snažan potres pogodio južne Filipine: Razoreni Mindanao ponovno na udaru
Potres magnitude 6,6 po Richteru pogodio je u petak južni filipinski otok Mindanao, objavila je filipinska državna seizmološka agencija Phivolcs.
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Potres se dogodio 90 km jugozapadno od otoka Balut u pokrajini Zapadni Davao na dubini od 10 km, izvijestio je Phivolcs, dodavši da se očekuju i naknadni potresi, ali da nema prijetnje od tsunamija.
Snažan potres uslijedio je samo nekoliko tjedana nakon potresa magnitude 7,8 koji je također pogodio Mindanao 8. lipnja.
Broj poginulih u potresu 8. lipnja porastao je na 81, a više od tisuću ljudi je ozlijeđeno, podaci su filipinske agencije za civilnu zaštitu.
⚡BREAKING:— Litest (@Litest) June 26, 2026
🇵🇭 A 6.3-magnitude earthquake has struck Mindanao, Philippines, at a depth of 41.4 km.
Around 6.4 million people felt the tremor, with an estimated 168,100 in heavily affected areas. No tsunami threat has been reported, according to GlobalQuake. pic.twitter.com/LwYJNoTbw8
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