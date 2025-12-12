magnitude 6.7
VIDEO / Snažan potres pogodio Japan, izdano upozorenje za tsunami
Potres magnitude 6.7 pogodio je u petak sjeveroistočni dio Japana te je Japanska meteorološka agencija izdala upozorenje za tsunami.
Oglas
#JUSTIN: A magnitude 6.7 earthquake rattled Japan’s northeast region, prompting a tsunami advisory as authorities monitor aftershocks. No immediate reports of major damage have emerged.— India Today Global (@ITGGlobal) December 12, 2025
Source: NIPPON TV/JAPAN vis Reuters#Japan #Earthquake #SeismicActivity #JapanNews… pic.twitter.com/K59NfUCyfH
Potres se dogodio u 11.44 ujutro na dubini od 20 km u priobalnom području prefekture Aomori, nekoliko dana nakon što je isto područje pogodio snažniji potres magnitude 7,5.
Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za mogući tsunami do visine od 1 metra.
M6.7 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan at a.m. local time, depth 20 km, widely felt across Aomori and Hachinohe prefectures, Hokkaido region and as far as Tokyo. #地震 #sismo— GeoTechWar (@geotechwar) December 12, 2025
Slight tsunami-related sea-level changes only, no major tsunami threat. https://t.co/Ti9O4lMayf pic.twitter.com/3M7JnsV9MU
Javna televizija NHK javila je da je potres bio slabiji nego onaj u ponedjeljak, a vlasti su izvijestile da nisu otkriveni poremećaji u radu nuklearnih elektrana na tom području.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas