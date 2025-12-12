Oglas

VIDEO / Snažan potres pogodio Japan, izdano upozorenje za tsunami

N1 info / Hina
12. pro. 2025. 06:30
06:53
Potres magnitude 6.7 pogodio je u petak sjeveroistočni dio Japana te je Japanska meteorološka agencija izdala upozorenje za tsunami.

Potres se dogodio u 11.44 ujutro na dubini od 20 km u priobalnom području prefekture Aomori, nekoliko dana nakon što je isto područje pogodio snažniji potres magnitude 7,5.

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za mogući tsunami do visine od 1 metra.

Javna televizija NHK javila je da je potres bio slabiji nego onaj u ponedjeljak, a vlasti su izvijestile da nisu otkriveni poremećaji u radu nuklearnih elektrana na tom području.

