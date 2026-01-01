Mirovinska reforma: Tri stvari koje stupaju na snagu od 2026. godine

Mirovinska reforma koja je na snagu stupila 1. srpnja sa sobom nosi više promjena za umirovljenike. Na snagu je odmah stupila nova stopa usklađivanja mirovina koja se sada računa po formuli 85:15, dok najniže mirovine rastu za tri posto. Također, mijenjaju se uvjeti bonifikacije, za svako rođeno ili usvojeno dijete ženama ide staž od 12 mjeseci i uvodi se trajni dodatak na mirovinu. Od 1. siječnja 2026. na snagu stupaju promjene oko ukidanja penalizacije mirovina, povećanja invalidskih mirovina, a umirovljenici će moći raditi i na puno radno vrijeme.