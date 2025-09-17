DOVOLJNO ZA NEW YORK
Šokantno otkriće ispod Atlantika: Golemo more pitke vode moglo bi spasiti svijet od krize
Tijekom ljeta međunarodni tim znanstvenika bušio je morsko dno uz obalu sjeveroistočnih Sjedinjenih Država i pronašao golemo podzemno spremište pitke vode. Otkriće bi, smatraju stručnjaci, moglo imati velike posljedice za svijet koji se suočava s rastućom krizom opskrbe vodom.
Veliko otkriće za borbu protiv krize opskrbe vodom
Tijekom ljeta međunarodni tim znanstvenika bušio je morsko dno uz obalu sjeveroistočnih Sjedinjenih Država i pronašao golemo podzemno spremište pitke vode.
Otkriće bi, smatraju stručnjaci, moglo imati velike posljedice za svijet koji se suočava s rastućom krizom opskrbe vodom, javlja CNN.
Postojanje slatke vode ispod Atlantika poznato je već desetljećima, no do sada je bilo malo istraživanja. Još 2019. znanstvenici iz Woods Hole Oceanographic Institution i Columbia University elektromagnetskim mjerenjima otkrili su ogromnu podzemnu vodenu masu koja se proteže od Massachusettsa do New Jerseyja.
“Čini se da je to najveća takva formacija dosad pronađena u svijetu”, naveli su tada.
Ove godine odlučili su izravno istražiti nalazište. U svibnju je iz Connecticuta isplovio brod opremljen opremom. za bušenje.
Tijekom tri mjeseca znanstvenici su bušili između 300 i 400 metara ispod morskog dna i uzimali uzorke sedimenata i vode. Analize su pokazale da voda ima znatno niži salinitet od morske te da se nalazi u rasponu preporučenom za pitku vodu.
Otkad je taj izvor i kako je nastao?
Slijedi laboratorijsko testiranje kako bi se utvrdilo kakve mikrobe sadrži i koliko je sigurna za piće. “Voda bi mogla biti stara 200 godina, a mogla bi biti i stara 20.000 godina”, rekao je Brandon Dugan, profesor geofizike na Colorado School of Mines i jedan od vođa ekspedicije. Ako se pokaže da je riječ o mlađoj vodi, to bi značilo da se rezervoar obnavlja; starija voda pak sugerirala bi da je riječ o ograničenom resursu.
Znanstvenike zanima i porijeklo – mogla je nastati od otapanja ledenjaka ili kišnice. “Mislimo da je ta slatka voda ondje završila prije tisuća godina, kada je razina mora bila mnogo niža, a kontinentalna ploča izložena kopnu”, rekla je Holly Michael, profesorica znanosti o Zemlji te građevinskog i okolišnog inženjerstva na Sveučilištu Delaware.
Dovoljno za opskrbu New Yorka stotinama godina
Eric Attias, profesor na Sveučilištu Texas koji nije sudjelovao u projektu, procjenjuje da rezervoar “može sadržavati dovoljno pitke vode da opskrbljuje metropolu veličine New Yorka stotinama godina” te daje nadu da bi u budućnosti mogao “olakšati nestašice za obalne populacije”.
Gotovo polovica svjetskog stanovništva živi unutar 100 kilometara od obale i ovisi o kopnenim podzemnim vodama koje se ubrzano troše zbog pretjeranog crpljenja i utjecaja klimatskih promjena, poput porasta razine mora.
“U budućnosti će obalni vodni resursi biti samo još više pod pritiskom”, upozorila je Michael, dodajući da će zajednice biti prisiljene okrenuti se skupljim izvorima, poput desalinizacije, dok bi podmorski rezervoari mogli biti alternativa.
Zaštita pitke vode najbolja je stvar koju možemo učiniti
Ipak, znanstvenici upozoravaju na brojne izazove – od visokih troškova vađenja i transporta do rizika kontaminacije slanom vodom. “Iskorištavanje podmorskih podzemnih voda bit će skupo i nije beskonačno”, rekla je Michael.
“Zaštita pitke vode koju već imamo na kopnu i dalje je najbolja stvar koju možemo učiniti. … Naravno, to ne znači da ne bismo trebali tražiti alternativne opcije, zbog čega i radimo ovo istraživanje.”
Dugan ostaje optimističan. “Svi dijelovi već postoje, samo je pitanje vremena”, kazao je, procijenivši da bi trebalo oko deset godina prije nego što se takvi rezervoari počnu ozbiljnije koristiti.
“Ono što smo naučili na ovom malom području Nove Engleske možemo primijeniti i na druga mjesta.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare