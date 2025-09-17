Šokantno otkriće ispod Atlantika: Golemo more pitke vode moglo bi spasiti svijet od krize

Slijedi laboratorijsko testiranje kako bi se utvrdilo kakve mikrobe sadrži i koliko je sigurna za piće. “Voda bi mogla biti stara 200 godina, a mogla bi biti i stara 20.000 godina”, rekao je Brandon Dugan, profesor geofizike na Colorado School of Mines i jedan od vođa ekspedicije. Ako se pokaže da je riječ o mlađoj vodi, to bi značilo da se rezervoar obnavlja; starija voda pak sugerirala bi da je riječ o ograničenom resursu.