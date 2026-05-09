Southampton optužen za špijuniranje: Englezi pokrenuli istragu protiv kluba u vlasništvu srpskog poduzetnika Dragana Šolaka

Velika kontroverza potresla je engleski nogomet uoči jedne od najvažnijih utakmica sezone u Championshipu.
Southampton, klub u vlasništvu srpskog poduzetnika Dragana Šolaka, našao se pod službenom istragom Engleske nogometne lige (EFL) zbog navodnog špijuniranja Middlesbrougha uoči prve utakmice doigravanja za ulazak u Premier ligu.
Snimao trening suparnika?
Prema informacijama koje prenose BBC i Sky News, član stručnog stožera Southamptona navodno je snimao i fotografirao trening Middlesbrougha tijekom završnih priprema za polufinalni susret doigravanja.
Osiguranje Middlesbrougha brzo je reagiralo i identificiralo osobu za koju se tvrdi da radi kao analitičar performansi u klubu s juga Engleske.
Navodno je pokušao izbrisati sav prikupljeni materijal nakon što je otkriven, no incident je ipak prijavljen EFL-u.
EFL pokrenuo disciplinski postupak
Engleska nogometna liga potom je službeno optužila Southampton za kršenje dvaju pravila natjecanja.
Prvo se odnosi na obvezu klubova da međusobno djeluju u duhu maksimalne dobre vjere, dok drugo strogo zabranjuje promatranje ili pokušaj promatranja treninga protivnika unutar 72 sata prije utakmice.
EFL je priopćio da će slučaj biti proslijeđen neovisnoj disciplinskoj komisiji, a zbog ozbiljnosti situacije postupak će se voditi po ubrzanoj proceduri.
Southampton: “Surađujemo s ligom”
Iz Southamptona su kratko poručili da će u potpunosti surađivati tijekom istrage.
“Nogometni klub Southampton potvrđuje da će u potpunosti surađivati s Ligom tijekom ovog procesa. Zbog postupka koji je u tijeku trenutačno ne možemo dodatno komentirati slučaj”, naveli su iz kluba.
Zanimljivo je da je trener Southamptona Tonda Eckert nakon prve utakmice s Middlesbroughom napustio konferenciju za medije kada je dobio pitanje o optužbama.
Jakirović reagirao: “Zašto vam treba špijuniranje?”
Cijeli slučaj komentirao je i trener Hulla Sergej Jakirović, čija momčad također igra doigravanje Championshipa.
“Zašto vam treba špijuniranje? Već smo igrali jedni protiv drugih. Znam sve o svemu. Čime Middlesbrough može iznenaditi? Hoće li igrati s 14 igrača? Nevjerojatno, stvarno”, rekao je Jakirović.
Podsjeća na slučaj Bielse i Leedsa
Engleski mediji podsjećaju da ovo nije prvi veliki slučaj “špijuniranja” u Championshipu.
Leeds United je 2019. godine kažnjen s 200.000 funti nakon što je tadašnji trener Marcelo Bielsa poslao čovjeka da promatra trening Derby Countyja prije međusobne utakmice.
Prvi susret Middlesbrougha i Southamptona završio je rezultatom 0:0, dok je uzvrat na rasporedu za tri dana na stadionu St. Mary’s.
Nogometni klub Southampton u većinskom je vlasništvu Dragana Šolaka, koji je ujedno i manjinski vlasnik United Groupa. Sportklub, N1 i niz drugih medija dio su United Groupa.
