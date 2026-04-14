dozvola za rad

Španjolska odobrava boravak za 500.000 osoba nereguliranog statusa

Hina
14. tra. 2026. 19:27
Pedro Sanchez
BORJA PUIG DE LA BELLACASA / AFP

Španjolska lijeva vlada odobrila je u utorak mjeru kojom bi oko 500.000 osoba s nereguliranim statusom u toj zemlji moglo dobiti dozvolu za boravak i rad.

„Uvjeti su da je osoba živjela u Španjolskoj do 1. siječnja, da je neprekinuto pet mjeseci u zemlji do podnošenja zahtjeva za reguliranjem statusa, te da nije počinila nikakvo kazneno djelo i ne predstavlja opasnost za javni red i sigurnost zemlje“, izjavila je ministrica za uključivost, socijalnu sigurnost i migracije Elma Saiz na konferenciji za medije u Madridu.

Osobe koje žele dobiti dozvolu za legalni boravak i rad u mogu se prijaviti već u četvrtak online putem, a od subote i osobno u 450 ureda diljem zemlje.

Dosadašnji boravak u Španjolskoj, od minimalno pet mjeseci, morat će dokazati „bilo kakvim javnim ili privatnim dokumentom“.

Španjolska vlada na taj način želi uključiti u gospodarstvo osobe koje ondje već žive, a nemaju potrebne dokumente za zakonski boravak i rad u zemlji.

„Dajemo prava građanima koji su već u našoj zemlji“, izjavio je premijer Pedro Sanchez odgovarajući na pitanja novinara u Pekingu tijekom službenog posjeta.

Vlada je donijela odluku direktno bez traženja dozvole parlamenta što je izazvalo raspravu u zemlji. Tvrdi da je riječ o „socijalnoj hitnosti“ te da je ovo „brz i efikasan odgovor“ na potrebe španjolskog gospodarstva i socijalne pravde.

Desna oporba se usprotivila mjeri. Konzervativna narodna stranka optužila je Sancheza da je time pozvao i druge emigrante bez dozvole da dođu u Španjolsku dok je desni Vox najavio da će putem Vrhovnog suda nastojati poništiti tu mjeru.

Španjolska, koju dijeli 14 kilometara mora od Maroka u najužem dijelu, prijašnjih godina je bila odredište mnogim siromašnim emigrantima i izbjeglicama iz Afrike.

