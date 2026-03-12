Sanchez se danima ne želi javiti Merzu: "Vjerojatno bira pogrešni broj"

Službeno je Sanchezov ured objasnio kako je Merz "vjerojatno birao pogrešni broj" jer premijer, kako se navodi, iz sigurnosnih razloga redovito mijenja mobitel. Toj teoriji protuslovi činjenica da je Sanchez u međuvremenu telefonski razgovarao s mnogim političarima uključujući i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen.