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Američki novinar za N1: Talarico bi mogao biti novi predsjednik SAD-a
Nina Kljenak
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03. stu. 2026. 09:30
| Svijet
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Naša Nina Kljenak je u Washingtonu razgovarala sa Stevenom Hermanom, iskusnim američkim novinarom koji je godinama pratio Bijelu kuću i Donalda Trumpa, uključujući njegov prvi predsjednički mandat. Iz prve je ruke svjedočio promjenama u odnosu Trumpove administracije prema medijima. Cjelonoćnu izbornu emisiju pratite večeras od 20 sati na N1 televiziji.
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