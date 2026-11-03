N1

Naša Nina Kljenak je u Washingtonu razgovarala sa Stevenom Hermanom, iskusnim američkim novinarom koji je godinama pratio Bijelu kuću i Donalda Trumpa, uključujući njegov prvi predsjednički mandat. Iz prve je ruke svjedočio promjenama u odnosu Trumpove administracije prema medijima. Cjelonoćnu izbornu emisiju pratite večeras od 20 sati na N1 televiziji.

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