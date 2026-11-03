Oglas

MIDTERMS

Američki novinar za N1: Talarico bi mogao biti novi predsjednik SAD-a

author
Nina Kljenak
|
03. stu. 2026. 09:30
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
WhatsApp Image 2026-11-02 at 16.14.18
N1

Naša Nina Kljenak je u Washingtonu razgovarala sa Stevenom Hermanom, iskusnim američkim novinarom koji je godinama pratio Bijelu kuću i Donalda Trumpa, uključujući njegov prvi predsjednički mandat. Iz prve je ruke svjedočio promjenama u odnosu Trumpove administracije prema medijima. Cjelonoćnu izbornu emisiju pratite večeras od 20 sati na N1 televiziji.

Oglas

PROČITAJTE JOŠ

Teme
midterms 2026 nina kljenak steven herman

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ