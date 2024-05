Što dosad znamo o atentatoru na slovačkog premijera: “Mislim da se radi o vuku samotnjaku”

Podijeli :

REUTERS/Leonhard Foeger

Novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić u Newsnightu je s našom Natašom Božić razgovarao o pokušaju atentata na slovačkog premijera Roberta Fica. Slovački mediji objavili su da je napadač na slovačkog premijera 71-godišnji je pisac Juraj Cintula.

“Atentat vjerojatno ima veze s politikom s obzirom na one vijesti koje dolaze iz Slovačke – radi se o čovjeku koji je bio politički protivnik Fica, negdje se javio i njegov sin koji je rekao da je iznenađen, ali da će samo reći da (op.a. napadač) za Fica nije glasao”, kazao je Vurušić pa nastavio:

Je li bilo propusta kod pokušaja atentata? “Kad netko ispali 4-5 metaka, netko je kriv!” Oglasila se slovačka policija, poslala apel medijima

“U Slovačkoj ponovnim dolaskom Fica na vlast društvo se raskolilo, zadnjih tjedana bilo je dosta prosvjeda protiv njegove politike. On je desni populist koji dolazi s lijevog konzervativnog spektra. Zovu ga i slovački Orban. Istraga će pokazati je li ovo organizirani napad, ali po ovom dosad ima političku pozadinu. Mislim da se može zaključiti da se radi o vuku samotnjaku. Postoji li neka organizirana urota, to ćemo vidjeti, ali na način na koji je izveden atentat, vidi se da nije bilo velike pripreme, on je došao i pozvao Fica, jedan nesreetan splet okolnosti za Fica.”

Govoreći o slovačkom premijeru, Vurušić navodi da su njegovi potezi išli u smjeru smanjenja neovisnosti medija, želio je kontrolirati nevladine udruge…

“Bojim se da ovaj atentat može rezultirati samo dodatnom represijom i dodatnim zaoštravanjem odnosa u zemlji jer će Ficu i njegovoj stranci ovo poslužiti da još više stegne medije i donese nepopularne mjere i zakone, pravdajući to ovim bezumni činom”, rekao je Vurušić.

Svoju kampanju je, podsjeća Vurušić, temeljio na tome da Slovačka više neće pomagati Ukrajini te je poručio da Slovačka neće poslati više “niti jedan metak” streljiva za Ukrajinu, no nakon pobjede na izborima uslijedio je zaokret na tom polju.

Vurušić se osvrnuo i na moguće posljedice atentata. “Pretpostavljam da vrlo lako može biti daljna radikalizacija slovačkog društva, da će ta njegova populistička opcija iskoristiti ovaj strašan čin i napad da lakše provede one zakone za smanjivanje prava i neovisnosti medija, veća kontrola medija i nevladinih udruga itd. Dio javnosti će zapravo pristati na to pod osjećajem nesigurnosti, a zapravo će uletjeti u stupicu da se nametnu neki zakoni.”

Tijek događaja pratimo na OVOM LINKU.

