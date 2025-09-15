Poljski predsjednik Narowcki u nedjelju je potpisao klasificirani dekret kojim se dopušta stalno prisutstvo NATO trupa u Poljskoj, dio alijansine nove operacije za obranu od ruskih dronova nakon prošlotjednog prodora dronova u tu državu, piše ABC News
Kršenja nisu nova, ali intenzitet - jest
Glavni tajnik NATO-a, Mark Rutte najavio je novu operaciju 12. rujna, samo dva dana nakon što je najmanje 19 dronova prešlo u poljski zračni prostor. Najmanje tri su oborena, a borbeni avioni (poljski F-16 , kao i nizozemski F-35) su sudjelovali u brzom odgovoru na prodor.
Ovakva kršenja nisu novost. Poljska je prijavila ulazak ruskih dronova više puta od ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Ukrajinska protuzračna obrana također je ušla u
Drugdje duž istočnog ruba saveza, Latvija, Litva i Rumunjska prijavile su upade ruskih dronova. Najmanje jedan ukrajinski dron srušio se i u Estoniji, za koji Tallinn tvrdi da je skrenuo s kursa ruskim mjerama elektroničkog ratovanja, piše ABC News.
Ciljevi "Istočne straže"
Istočna straža " dodatno će ojačati naš položaj za zaštitu svih saveznika", priopćilo je Vrhovno zapovjedništvo savezničkih snaga NATO-a u Europi (SHAPE).
"Povreda poljskog zračnog prostora ranije ovog tjedna nije izolirani incident i utječe na više od same Poljske", rekao je general Alexus G. Grynkewich, vrhovni zapovjednik savezničkih snaga NATO-a u Europi. "Dok je u tijeku potpuna procjena incidenta, NATO ne čeka, mi djelujemo."
"Istočna straža i ovaj novi pristup pružit će još usmjerenije i fleksibilnije odvraćanje i obranu gdje i kada je to potrebno kako bi se zaštitili naši ljudi i odvratila daljnja nepromišljena i opasna djela", rekao je Grynkewich.
Operacija je pokrenuta kao rezultat poljskog pozivanja na Članak 4 NATO-a kao odgovor na upade ruskih dronova.
Do sada je Danska angažirala dva lovca F-16 i fregatu za protuzračnu borbu, Francuska je izjavila da će doprinijeti s tri Rafalea, a Njemačka je pak najavila raspoređivanje četiri Eurofightera.
Look how far some of the drones penetrated into Poland.— Joni Askola (@joni_askola) September 10, 2025
This should serve as the final wake-up call for Europe pic.twitter.com/OIne5GTvox
Tko vodi operaciju?
Operaciju vodi NATO-ovo Savezničko zapovjedništvo za operacije (ACO), a modelirana je po uzoru na operaciju Baltički stražnik uvedenu u siječnju 2025. radi poboljšanja sigurnosti u Baltičkom moru.
Kao i u Baltičkom moru, SHAPE je rekao da će ACO surađivati s NATO-ovim Savezničkim zapovjedništvom za transformaciju "kako bi brzo eksperimentirali i primijenili nove tehnologije na razini cijelog saveza, poput senzora za protu-dronove i oružja za otkrivanje, praćenje i uništavanje dronova".
Zabilježeno je najmanje jedno kršenje zračnog prostora NATO-a dronom od početka operacije Istočna straža. U nedjelju je rumunjsko Ministarstvo obrane objavilo da je jedan dron ušao u njihov zračni prostor tijekom ruskog napada na ukrajinske ciljeve blizu zajedničke granice.
Lovci F-16 pratili su dron dok se nije vratio u Ukrajinu, rekao je glasnogovornik ministarstva. Prema podacima Ministarstva obrane koje je dostavio ABC News, ovo je jedanaesto kršenje zabilježeno od početka ruske invazije na Ukrajinu.
French “Rafale” Multirole Fighter Jets scrambling earlier from an airbase in Poland as part of their first combat alert to defend Polish Airspace, from potential intrusion by Russian one-way attack drones, under NATO’s Eastern Sentry. pic.twitter.com/YnDOZrYy9W— OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025
Napadi kao procjena sposobnosti i reakcije
Think tank Institut za proučavanje rata sugerirao je na brifingu održanom za vikend da ruski upadi dronova u zračni prostor NATO-a "vjerojatno pokušavaju procijeniti NATO-ove sposobnosti i reakcije na upad dronova u nadi da će primijeniti naučene lekcije na moguće buduće sukobe protiv NATO saveza".
Ukrajinski dužnosnici također su tvrdili svojim NATO podupirateljima da su upadi dronova namjerni, unatoč ponovljenim poricanjima Moskve.
"Ruska vojska točno zna kamo se njihovi dronovi kreću i koliko dugo mogu djelovati u zraku", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu ovog vikenda. "Njihove rute su uvijek unaprijed izračunate. To ne može biti slučajnost, pogreška ili inicijativa nekih nižih zapovjednika."
‼️🇵🇱🇺🇦 BREAKING - Poland may shoot down drones over Ukraine, but such a decision will be made together with allies, — head of the Polish Ministry of Foreign Affairs— Visioner (@visionergeo) September 15, 2025
"Speaking personally, we should consider establishing a no-drone zone over Ukraine. Technically, NATO and the EU… pic.twitter.com/taI6u6uVNh
Provokativna ideja Kijeva i drugih idiota
"To je očito širenje rata od strane Rusije - i upravo tako djeluju", dodao je. "U početku mali koraci, a na kraju veliki gubici."
Rusija je zanijekala bilo kakvu odgovornost za upade dronova u zemlje NATO-a. Dužnosnici u Moskvi također su upozorili da bi NATO-ove akcije protiv takvih letjelica predstavljale opasnu eskalaciju zastoja između Moskve i njezinih zapadnih protivnika.
Dmitrij Medvedev - bivši ruski predsjednik i premijer, koji sada obnaša dužnost zamjenika predsjednika Vijeća sigurnosti zemlje - u ponedjeljak se usprotivio onome što je nazvao "provokativnim" prijedlozima da NATO saveznici počnu obarati rusko streljivo iznad zapadne Ukrajine.
Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski među onima je koji su nedavno raspravljali o ovom pristupu, za koji zagovornici tvrde da će poboljšati sigurnost saveznika sprječavanjem ruskog streljiva da se približi NATO granicama.
"Provedba provokativne ideje Kijeva i drugih idiota o stvaranju 'zone zabrane leta iznad Ukrajine' i mogućnosti NATO zemalja da obore naše bespilotne letjelice značit će samo jedno - rat između NATO-a i Rusije", napisao je Medvedev, koji je postao poznat kao posebno jastrebov glas unutar sigurnosnog establišmenta predsjednika Vladimira Putina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare