besplatni alati
Tri jednostavna načina da saznate tko traži vaše ime na internetu
Vjerojatno ste se pitali tko traži vaše ime na internetu. Iako Google ne otkriva identitete osoba koje upisuju vaše ime u tražilicu, postoje jednostavni i besplatni alati kojima možete pouzdano pratiti gdje se i kada vaše ime pojavljuje na internetu.
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Jedan od najjednostavnijih alata je Google Alerts, na koji se prijavljujete svojim Google računom. Nakon prijave unesite svoje ime pod navodnicima u polje za pretraživanje, a zatim postavite Google da vas obavijesti čim se vaše ime pojavi na nekoj internetskoj stranici, forumu ili u javno dostupnoj bazi podataka.
To je najbrži način da saznate kada se vaše ime spominje na internetu i da, ako je potrebno, na to pravodobno reagirate.
LinkedIn vam omogućuje da vidite tko je pregledavao vaš profil. To može biti posebno korisno u profesionalnom kontekstu jer vam može pokazati tko vas prati zbog poslovnih prilika, zapošljavanja ili umrežavanja. Iako podaci nisu uvijek potpuni, mogu pružiti dobar uvid u to tko je zainteresiran za vaš profesionalni razvoj.
Google Search Console
Ako imate osobnu internetsku stranicu, portfolio ili blog, Google Search Console također može biti vrlo koristan alat jer vam pokazuje koje ključne riječi i izraze ljudi koriste kako bi došli do vaših stranica.
Ovaj alat također ne otkriva identitet posjetitelja, ali može pokazati što ljude zanima kada je riječ o vama te koliko se često vaše ime pojavljuje u pretragama.
Prateći ove jednostavne korake, možete bolje upravljati svojim digitalnim tragom, na vrijeme uočiti neželjena spominjanja te lakše zaštititi svoju privatnost i ugled, prenosi Metropolitan.
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