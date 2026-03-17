Što je moćni HELIOS, američki sustav koji uništava iranske dronove za nekoliko centi

Visokoenergetski laser s integriranim optičkim zasljepljivačem i nadzorom, raspoređen na američkom ratnom brodu, prošlog je tjedna oborio nekoliko dronova. Evo što trebate znati o ovoj tehnologiji koja mijenja pravila igre.
Rat s Iranom, sada u svom trećem tjednu, već se pokazuje skupim: u petak je dužnosnik administracije Donalda Trumpa rekao da je sukob dosad koštao 12 milijardi dolara (10,4 milijarde eura), odnosno nešto manje od milijardu dolara dnevno, piše Euronews.
Iran je reagirao na američko-izraelsku intervenciju pokretanjem vlastite kampanje bombardiranja protiv svojih regionalnih susjeda, koristeći jeftine dronove poput Shaheda 136, dizajniranog i proizvedenog u Teheranu, koji koštaju između 20.000 i 50.000 dolara (17.400–43.500 eura).
U međuvremenu, SAD ih obara protuzračnim raketama Patriot, koje koštaju od 3 do 4 milijuna dolara (2,6–3,5 milijuna eura), te presretačima THAAD, koji koštaju 10 milijuna dolara (8,7 milijuna eura).
Iako američki vojni proračun od 900 milijardi dolara (783,8 milijardi eura) daleko nadmašuje iranski, s obrambenom potrošnjom u 2025. od približno 23 milijarde dolara (21 milijarda eura), ovo očito nije isplativ način vođenja rata za SAD.
Međutim, SAD sada raspoređuje tehnologije koje će preokrenuti situaciju u njihovu korist smanjenjem cijene obaranja drona s nekoliko milijuna na samo nekoliko centi: lasersko oružje.
Prošlog je tjedna objavljeno da je brod američke mornarice, USS Preble, razarač klase Arleigh Burke, oborio nekoliko iranskih dronova koristeći novo lasersko oružje poznato kao HELIOS.
Zasljepljivanje dronova po niskoj cijeni
HELIOS, također poznat kao High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance, je visokenergetsko lasersko oružje snage 60 kilovata, dizajnirano za presretanje borbenih dronova, zrakoplova i projektila. Helios je također grčko ime za boga sunca.
Dizajniran od strane američkog obrambenog giganta Lockheed Martin, ovaj sustav se sada integrira u ratne brodove i amfibijska plovila kao obrana od napada dronovima i projektilima.
Zasad je USS Preble jedini brod opremljen ovim sustavom i trenutno je raspoređen uz obalu Irana.
Američki obrambeni izvođač dobio je ugovor za razvoj ovog oružja u siječnju 2018., a razvoj je trajao donedavno, uključujući uspješno testiranje u veljači 2026.
HELIOS može djelovati na ciljeve s niskim intenzitetom energije kako bi ih „zaslijepio“, što u konačnici znači zbuniti sustav navođenja i natjerati letjelicu ili projektil da se sruši, ili s visokim intenzitetom energije kako bi „uništio“ cilj pregrijavanjem.
Lockheed Martin također tvrdi da je sustav lako skalabilan, pri čemu trenutna arhitektura već može doseći 120 kilovata.
Tvrtka ga opisuje kao „više od lasera, HELIOS je integrirani oružni sustav“.
Kao što i samo ime sugerira, HELIOS se može koristiti i za nadzor i izviđanje zahvaljujući termalnom snimanju, noćnom vidu i ultra-visokoj rezoluciji, što mu omogućuje identificiranje, praćenje i procjenu ciljeva na udaljenosti do 8 kilometara.
HELIOS ipak ima slabosti: njegova učinkovitost ograničena je kišom, dimom, prašinom, oblacima, maglom i drugim atmosferskim smetnjama koje raspršuju zraku.
PROČITAJTE JOŠ
