Što je spopalo Vladimira Zelenskog?

Čini se da se strpljenje Volodimira Zelenskog počinje iscrpljivati — i to se sve više vidi.
Posljednjih tjedana ukrajinski predsjednik zaoštrio je svoju retoriku prema kritičarima, ali i saveznicima: ukorio je europske čelnike zbog presporog pružanja pomoći, razmijenio oštre riječi s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom te otvoreno doveo u pitanje pristup Donalda Trumpa ratu, piše POLITICO.
Rastuća frustracija
Taj tvrđi ton odražava rastuću frustraciju u Kijevu dok mirovni pregovori stagniraju, a financijska potpora visi o koncu — no čak i oni bliski Zelenskom upozoravaju da takva retorika riskira otuđivanje upravo onih partnera na koje se Ukrajina oslanja za novac, oružje i diplomatsku potporu.
Ta frustracija počinje oblikovati predsjednikovu javnu komunikaciju, kaže bivši savjetnik Zelenskog za vanjsku politiku.
„Ta frustracija potiče oštriju retoriku“, rekao je bivši savjetnik, koji je želio ostati anoniman jer i dalje ima dobre odnose s ukrajinskim čelnikom.
„To postaje začarani krug koji sam sebe potkopava“, dodao je.
Ukrajinski oporbeni zastupnik Mykola Kniazhytskyi rekao je da je promjena tona povezana i s pritiskom na Kijev u zastalim mirovnim pregovorima.
„Zelenski razumije da ne može žrtvovati nacionalne interese i odustati od“ istočnih regija zemlje, kako zahtijeva Kremlj, rekao je Kniazhytskyi. „Zato su njegove izjave u komunikaciji sa zapadnim čelnicima postale jasnije i izravnije.“
Dodao je da ukrajinski predsjednik također pokušava pokazati odlučnost pred domaćom publikom.
„U Zelenskijevim izjavama može se vidjeti i želja da emocionalno utječe na partnere uključene u pregovore … i pokušaj da ojača svoj domaći politički položaj kao čvrsti branitelj ukrajinskih nacionalnih interesa.“
Zaprijetio Orbanu
Napetosti su bile vidljive prošlog tjedna kada je Europska unija javno ukorila ukrajinskog čelnika zbog izjava u kojima se činilo da prijeti mađarskom premijeru Viktoru Orbánu.
Zelenski je rekao da bi ukrajinskim vojnicima mogao dati adresu „određene osobe“ kako bi s njom mogli razgovarati „na svom jeziku“.
Iako nije imenovao Orbána, široko se smatralo da misli na mađarskog čelnika, koji blokira paket zajma EU-a od 90 milijardi eura koji je Kijevu očajnički potreban prije nego što na proljeće ostane bez novca. Orbán je također razljutio Zelenskog tvrdnjama da su Ukrajinci namjerno zaustavili protok ruske nafte kroz sovjetski naftovod Družba.
Osim što je razljutila Europsku komisiju, koja je u rijetko oštroj osudi poručila Zelenskom da ne smije upućivati „prijetnje državama članicama EU-a“, ta izjava ukrajinskog predsjednika nije se svidjela ni oporbenim političarima i Orbánovim kritičarima u Budimpešti. Oni strahuju da Zelenski upada u Orbánovu zamku retoričke eskalacije koja bi mogla pomoći mađarskom premijeru na nadolazećim parlamentarnim izborima.
"Komentar mu je glup"
„Zelenskijev komentar bio je glup“, rekao je Peter Krekó iz Political Capitala, neovisne političke istraživačke konzultantske kuće u Budimpešti. „Čak i ako mislite, kao i ja, da mađarska vlada dobrim dijelom doprinosi eskalaciji situacije, primjerice Orbánovim prijetnjama da će silom uzeti naftu, komentar ukrajinskog čelnika bio je vrlo neodgovoran.“
Taj verbalni sukob Orbánovoj kampanji daje „dokaz za njihove navodne tvrdnje da Ukrajina prijeti Mađarskoj“, dodao je.
U intervjuu za POLITICO i Welt, koji je vodio Gordon Repinski, Zelenski je odbacio kritike da politički pomaže Orbánu i optužio mađarskog premijera da staje na stranu Moskve.
„On stoji na strani ruskog vođe“, rekao je Zelenski, tvrdeći da je Orbán pokušao blokirati sankcije Rusiji i spriječiti tranzit zapadnog oružja kroz Mađarsku.
Mađarska „nikada nam nije pomogla vojnom potporom od samog početka ovog rata“ jer su Orbánovi „prijatelji, strateški partneri“ u Rusiji, dodao je Zelenski. Prešutjeti diplomatski, rekao je, ne bi promijenilo situaciju.
Zelenski je također izrazio frustraciju Europskom unijom jer se snažnije ne suprotstavlja Orbánu.
„Nisam vidio snažne poruke europskih čelnika“, rekao je, naglasivši da sukob nije osoban nego se tiče „ukrajinskih života i sigurnosti Ukrajine i sigurnosti Europe“.
Iznenadio i u Davosu
No Zelenski ne koristi oštriji ton samo prema protivnicima poput Orbána. Na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u veljači iznenadio je europske čelnike posvetivši velik dio govora kritici Europe zbog nedovoljne pomoći Ukrajini — ali i zbog nedovoljne brige za vlastitu obranu.
„Prečesto je u Europi nešto drugo hitnije“, rekao je. „Europa voli raspravljati o budućnosti, ali izbjegava djelovati danas.“
Budući da je to izrečeno dan nakon što je američki predsjednik Trump već izvršio snažan pritisak na europske čelnike, Zelenskijeve oštre primjedbe ostavile su publiku zatečenom. „Bilo je prilično iznenađujuće“, rekla je Natia Seskuria, analitičarka u londonskom think tanku Royal United Services Institute. „Zelenski je nezadovoljan načinom na koji su Europljani mobilizirali potporu.“, piše POLITICO.
Komentari o Trumpu
Zelenski je također postao manje suzdržan u komentarima o Trumpu — što je odstupanje od oprezne strategije koju je usvojio prošle godine nakon napetog susreta u Ovalnom uredu, kada je skrenuo s pripremljenog scenarija, dijelom nakon što ga je izazvao američki potpredsjednik JD Vance optuživši ga za nezahvalnost.
Nakon tog događaja Zelenski se uglavnom držao strategije izbjegavanja Trumpova bijesa, nadajući se da će ruski predsjednik Vladimir Putin frustrirati američkog čelnika tako što će prvi reći „njiet“ mirovnom sporazumu.
U diplomatskom nadmetanju između Zelenskog i Putina oko toga tko je prepreka miru, ukrajinski je predsjednik nakratko izgledao kao da pobjeđuje. Nakon što je s britanskim premijerom Keirom Starmerom i drugim europskim čelnicima radio na popravljanju odnosa s Washingtonom, Kijev je vjerovao da je postigao proboj kada je Trump signalizirao spremnost da sudjeluje u sigurnosnim jamstvima za poslijeratnu Ukrajinu.
No ton se posljednjih tjedana ponovno promijenio. Zelenski je javno kritizirao Trumpove ponovljene pokušaje da pritisne Kijev, a ne Moskvu, da napravi ustupke, nazvavši takav pristup „nepravednim“. Ovoga se tjedna požalio da Trump još nije izvršio ozbiljan pritisak na Rusiju.
U intervjuu za POLITICO Zelenski je sugerirao da Washington zanemaruje rusku odgovornost za rat.
„Sada predsjednik Trump nije otvorio pitanja odgovornosti i nitko o tome ne govori“, rekao je, tvrdeći da je Ukrajina već napravila značajne ustupke u potrazi za mirom. „Ukrajina je već pokazala mnogo kompromisa.“
Suptilna podbadanja
Zelenski se također povremeno poslužio i suptilnim podbadanjima na račun Trumpa. Nakon što je američki predsjednik zatražio pomoć Ukrajine u presretanju iranskih dronova, Zelenskog su na konferenciji za novinare prošlog tjedna pitali drži li sada Kijev karte u rukama. „Vi mi recite“, odgovorio je uz osmijeh.
Problem je, rekao je bivši savjetnik za vanjsku politiku, što dodatne kritike „ne donose opipljive rezultate“.
Prošlog tjedna — uz ukor Europske komisije — Trump je dodatno pojačao tvrdnju da je Zelenski glavna prepreka dogovoru s Rusijom, opisavši Putina kao kooperativnog i dodavši da se ukrajinski predsjednik „mora pokrenuti“ i napraviti kompromise.
Taj sukob pokazuje koliko se brzo Zelenskijeva oštrija retorika može odraziti izvan Kijeva. U Washingtonu i nekim europskim prijestolnicama postoji rizik da bi njegovi kritičari mogli iskoristiti njegove izjave kako bi pojačali argument da Ukrajina — a ne Rusija — stoji na putu sporazumu.
„Mora biti malo oprezniji kada kritizira svoje saveznike“, rekla je Seskuria. „Bit će presudno da Zelenski ima sve europske saveznike na svojoj strani kada je riječ o tome kako se nositi s Trumpovom administracijom.“, piše POLITICO.
