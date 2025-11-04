"Ozbiljna eskalacija"
Žestoka bitka za Pokrovsk! "I jedna i druga strana daju oprečne informacije"
Vojni analitičar Marinko Ogorec bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o stanju u Pokrovsku.
"Situacija je neizvjesna"
Je li Pokrovsk ključan za obranu Ukrajine i što bi se moglo dogoditi s njegovim padom?
"Pokrovsk je jedna od ključnih točaka obrane Ukrajine. Predstavlja veliki logistički centar i iz njega idu komunikacije koje omogućavaju održavanje ostalih utvrđenih točaka. Situacija je neizvjesna, i jedna i druga strana daju oprečne informacije. Situacija u Pokrovsku i susjednom Mirnogradu je vrlo složena i neizvjesna, više ne možemo govoriti o crti bojišnice, snage na tom prostoru su izmiješane. Oba naselja su došla u poziciju operativnog okruženja, postoji komunikacija koju izvode iz tih naselja, ali ih Rusi kontroliraju", govori nam Marinko Ogorec.
"Ukrajinci nemaju previše razloga za optimizam"
Što su Rusi napravili da dođu do ulaza u grad? "Rusi su napredovali cijelo vrijeme, imaju stratešku inicijativu u potpunosti i uspjeli su doći do Pokrovska, Mirnograda, ulaze u ta naselja, većim dijelom su ovladali tim naseljima, snage su isprepletene. Vode se i ulične borbe koje su najgora opcija u svakom ratnom sukobu, situacija je neizvjesna. Ukrajinci nemaju previše razloga za optimizam", kaže analitičar.
Ogorec govori da je i više nego vidljivo kako su Rusi fokusirali na Pokrovsk: "Ako dođe do sloma situacije u Pokrovskom, ako ovladaju tim prostorom, pada i Mirnograd. Taj prostor izvodi dalje prema ostalim utvrdama na zadnjoj liniji Ukrajine. Ako dođe do pada cijele linije, put prema Dnjepru je otvoren."
"Ako bi se vojno ovladalo tim prostorom, Rusi bi imali krupne argumente za pregovore. Mogli bi nastupiti u pregovorima sa svojih pobjedničkih pozicija, ako bi do toga došlo", dodao je.
"Putin želi Donbas"
Je li scenarij napredovanja prema Kijevu moguć?
"Moguć je, ali je pitanje je li to u ruskom interesu. Jedno je retorika, drugo je situacija na terenu, a treće pokazatelji što, kuda i kako dalje. Putin je rekao da sve što je bilo istočno od Dnjepra bilo je rusko, sve što je bilo zapadno od Dnjepra bilo je poljsko, to je povijesno točno, ali je li to današnji njegov cilj, teško ja za procijeniti. Za sada želi Donbas", tvrdi Ogorec.
Analitičar se osvrnuo i na raketni sustav Tomahawk: "Ukrajina i sada ima sustave s kojima može gađati Rusiju po dubini, to se događa. Tim oružjem Ukrajinci sami po sebi ne mogu upravljati, može upravljati isključivo američka posada. Rusi to znaju i ako bi se dogodila situacija da Tomahawk poleti, ispaljuju ih Amerikanci. Nisam siguran da bi Rusija to mirno gledala. To bi značilo ozbiljnu eskalaciju, to zna i Donald Trump.
