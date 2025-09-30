"Što za mene znači biti Židov na flotili koja će stići u “Crvenu zonu” tijekom Jom Kipura"

Privatna flotila s oko 50 plovila s humanitarnom pomoći približava se "crvenoj zoni" Pojasa Gaze.
Organizatori navode da je 42 broda flotile s 532 sudionika krenulo u završnu etapu putovanja u subotu navečer, nakon nekoliko dana kašnjenja. David Adler, koji se nalazi na jednom od brodova, objavio je na X-u kako vjeruje da nije slučajnost što se flotila približava baš na Jom Kipur. Objavu prenosimo u cijelosti:
"Danas vam pišem jedno vrlo osobno pismo — pismo o tome što za mene znači biti Židov na misiji koja će stići u “Crvenu zonu” tijekom Jom Kipura, najsvetijeg dana u židovskom kalendaru.
Gotovo nikada ne pišem “kao Židov”. Dijelim umor od toga da se židovski osjećaji uvijek stavljaju na prvo mjesto — dok se genocid počinjava u ime cionističkog “nacionalnog interesa”, a aktiviste se pritvara, muči i deportira u ime naše “sigurnosti”.
Ali danas sam osjetio potrebu da pišem u tom registru — kao jedan od rijetkih Židova na ovoj misiji, koja okuplja više od 500 ljudi iz više od 40 zemalja diljem svijeta."
Greetings from the Global Sumud Flotilla as we make our final approach to Gaza ⛵️— David Adler (@davidrkadler) September 30, 2025
Today, I am writing a very personal letter to you all — a letter about what it means to me to be Jewish on a mission that is set to arrive to the “Red Zone” during Yom Kippur, the holiest day of… pic.twitter.com/3320ViyG9x
"Vjerujem da vrijeme naše flotile nije slučajno. Naprotiv, vjerujem da je blagoslov to što se približavamo presretanju baš uoči Jom Kipura — našeg godišnjeg Dana pomirenja — koji nas poziva da razmislimo o svojim grijesima i što možemo učiniti da ih ispravimo u duhu tikkun olam.
Kako se možemo iskupiti za ono što je učinjeno u naše ime? Kako možemo tražiti oprost za grijehe koji se množe iz sata u sat, dok bombe i meci padaju na Gazu? Kako bismo uopće mogli ozbiljno shvatiti naš mandat da “liječimo svijet” dok je država Izrael toliko odlučna da ga uništi?"
"Ako postoji dio Tore kojeg se još uvijek sjećam, onda je to obveza koju nam nalaže: "Pravdu, pravdu ćeš slijediti." Kako bismo mogli stajati po strani dok država Izrael izvrće ovu svetu obvezu, nadgledajući holokaust palestinskog naroda?
Pridružio sam se ovoj flotili kao i svaki drugi delegat — da obranim čovječanstvo, prije nego što bude prekasno. Ali na Jom Kipur podsjećam se da sam ovdje i zato što to zahtijeva moje židovsko nasljeđe.
Kao tinejdžer, moj djed Jacques Adler (na slici) pridružio se pariškom pokretu otpora protiv nacista, riskirajući život kako bi sabotirao njihove operacije dok su njegovi prijatelji i obitelj slani u smrt u koncentracijske logore."
"To je tradicija na koju sam pozvan i definicija “pravde” koja se čini istinitom mojem židovskom identitetu — dok se isti genocidni bijes koji je ciljao moje pretke sada prenosi na njegove glavne žrtve.
Jom Kipur je dan posta, način da svoje iskupljenje očitujemo u tjelesnom obliku. Ali posljednje dvije godine, izgladnjeli narod Gaze nije imao izbora nego odricati se svojeg svakodnevnog kruha."
"Ako nas izraelske snage presretnu na Jom Kipur, neka tada vide kako izgleda pravo iskupljenje. Ne postiti u udobnosti dok tvoji susjedi gladuju. Ne moliti se u sigurnosti dok im iznad glava padaju bombe. Iskupljenje znači djelovanje.
Stoga se nadam da će se, dok sunce zađe večeras i post počne, i drugi Židovi pridružiti redefiniranju svojeg pristupa iskupljenju — zajedno s tihom molitvom, i prema hrabrom djelovanju kako bi se okončao ovaj užasan genocid," piše Adler dok se flotila približava Gazi.
Ukoliko Izrael ne presretne flotilu koja broji oko 50 brodova, u Gazu bi trebala stići u četvrtak.
