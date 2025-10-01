Obustava rada vlade već se događala mnogo puta. Od sredine 1970-ih bilo je 20 zatvaranja ili prekida financiranja s kojima su se Amerikanci morali nositi. Primjerice, 1995. je vlada obustavila rad na gotovo mjesec dana kada administracija predsjednika Billa Clintona i republikanski Kongres nisu mogli postići dogovor o razini državne potrošnje.