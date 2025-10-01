NAPETA SITUACIJA
Što znači obustava rada američke vlade i na što će sve utjecati?
Američka vlada obustavila je rad nakon što su republikanci i demokrati odbacili prijedloge jedni drugih za privremeno financiranje.
Zdravstvo je bilo glavni kamen spoticanja za obje stranke, a rezultat je da bi se sve osim najkritičnijih saveznih službi moglo potpuno zaustaviti dok se ne postigne dogovor.
Što to znači?
Obustavljanje rada savezne vlade ili njeno zatvaranje (eng. shutdown) znači da se sve neesencijalne funkcije vlade zamrzavaju. To će utjecati na sve, od socijalne sigurnosti do zračnog prometa pa sve do pristupa nacionalnim parkovima.
Savezne agencije ovise o odobravanju financiranja u Kongresu kako bi predsjednik mogao potpisati proračun za nadolazeću fiskalnu godinu. Ako ne mogu odobriti financiranje zbog političkih i inih razlika, a Amerika je duboko podijeljena, tada su te agencije prisiljene obustaviti rad, prenosi Sky News.
To znači da zaposlenici ne mogu ići na posao i da ne primaju plaću.
Što će funkcionirati?
Savezne agencije koje se smatraju kritičnima nastavit će s radom, kao FBI i CIA, neće nestati, kontrola zračnog prometa neće prestati, a isto vrijedi i za Nacionalnu gardu te službenike granične sigurnosti. Nacionalna elektroenergetska mreža također je sigurna.
Isplate socijalne sigurnosti i dalje će se isplaćivati, veterani i korisnici Medicare programa nastavit će primati zdravstvenu zaštitu, a američka poštanska služba i dalje će dostavljati poštu.
Što sa zaposlenima?
Tijekom posljednje obustave rada 2018., 340.000 od ukupno 800.000 saveznih radnika bilo je poslano na prisilni dopust. Svi koji su poslani na dopust dobit će naknadnu isplatu kad se vrate na posao, iako to kašnjenje, naravno, može izazvati financijski stres za obitelji usred financijske krize i rasta troškova.
Na pojedinim je vladinim agencijama da odluče tko ide na dopust, a tko ostaje, iako su proračunski ured Bijele kuće i predsjednik zaprijetili masovnim otpuštanjima. Svaka otpuštanja mogla bi ozbiljno opteretiti agencije koje su već pogođene velikim rezovima nametnima početkom godine inicijativom DOGE pod vodstvom Elona Muska, nekadašnjeg savjetnika predsjednika Donalda Trumpa.
Ovo nije prvi put
Obustava rada vlade već se događala mnogo puta. Od sredine 1970-ih bilo je 20 zatvaranja ili prekida financiranja s kojima su se Amerikanci morali nositi. Primjerice, 1995. je vlada obustavila rad na gotovo mjesec dana kada administracija predsjednika Billa Clintona i republikanski Kongres nisu mogli postići dogovor o razini državne potrošnje.
Posljednje zatvaranje bilo je 2018., kada su demokrati odbili prihvatiti plan financiranja koji je predložio Trump za podizanje zida na južnoj granici, što se ponajprije odnosilo na Meksiko. Tada je zatvaranje trajalo 35 dana. Druga prethodna zatvaranja trajala su kraće od tjedan dana.
Daljnja glasanja o republikanskim i demokratskim prijedlozima privremenog financiranja trebala bi se održati tijekom današnjeg dana iako je malo vjerojatan pozitivan ishod, odnosno dogovor.
Demokrati žele poništiti republikanske rezove na vladinom zdravstvenom programu Medicaid, koji su usvojeni ranije ovog ljeta i, kako tvrde, onemogućava pristup zdravstvenim uslugama za gotovo 20 milijuna Amerikanaca.
