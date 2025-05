Uznemirujuća studija o nuklearnom ratu Indije i Pakistana

Čađa bi apsorbirala sunčevo zračenje zagrijavajući zrak i potičući brzi uspon dima. Sunčeva svjetlost koja dopire do Zemlje smanjila bi se za 20 do 35 posto, hladeći površinu za 2 do 5 Celzijevih stupnjeva i smanjujući oborine za 15 do 30 posto, s većim regionalnim utjecajima.