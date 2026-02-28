POVIJESNI PRESEDAN
Sud odredio Greenpeaceu da isplati 345 milijuna dolara američkoj naftnoj tvrtki
Greenpeace mora platiti 345 milijuna dolara odštete operateru američkog naftovoda protiv kojega je prosvjedovao, odredio je sud u Sjevernoj Dakoti.
Odlukom je okončana ova faza višegodišnjeg slučaja koji je ekološku organizaciju suprotstavio tvrtki Energy Transfer, otvarajući vrata žalbenom postupku u pomno praćenoj pravnoj sagi.
Energetski konglomerat sa sjedištem u Dallasu optužio je Greenpeace za orkestriranje nasilja i klevete tijekom kontroverzne izgradnje naftovoda Dakota Access prije gotovo deset godina.
Porota je prošle godine stala na njihovu stranu, dosudivši više od 660 milijuna dolara odštete protiv tri Greenpeaceova subjekta, navodeći optužbe koje uključuju neovlašteni upad, smetnju, zavjeru i sprečavanje pristupa imovini.
Sudac James Gion iz Sjeverne Dakote prepolovio je odštetu, utvrdivši da je dio odštete uračunat dvaput. No iznos je ipak iznenađujuć.
Greenpeace kategorički odbacuje optužbe te osuđuje postupak smatrajući ga sredstvom kojim se želi zataškati neslaganje.
Pravni stručnjaci i zagovaračke skupine pomno su pratili slučaj s obzirom na njegove potencijalno dalekosežne implikacije za mobilizaciju prosvjeda i zagovaračke pokrete.
Greenpeace je iznio nakanu o ulaganju žalbe te je više puta izjavio da ne može isplatiti stotine milijuna dolara.
"Ova je pravna borba daleko od završetka", rekla je Kristin Casper, glavna savjetnica Greenpeace Internationala u izjavi za AFP.
"Presuda je poražavajuća"
Marco Simons, još jedan pravni službenik Greenpeacea kazao je da se "javno istupanje protiv korporacija koje uzrokuju štetu okolišu nikada ne bi smjelo smatrati smatrati nezakonitim".
"Ovo je korak unatrag, ali pokret za obranu ljudi i planeta oduvijek se suočavao s neuspjesima i otporom, a Energy Transfer neće uspjeti u svome cilju, a to je ušutkati kritičare".
U međuvremenu se Energy Transfer usprotivio odluci o tomu da se svota za odštetu prepolovi.
Michael Gerrard, direktor centra za pravo klimatskih promjena Pravnog fakulteta Columbia AFP-u je rekao da je ovakva presuda "poražavajuća".
"Ovo nije loše samo za Greenpeace, već i za globalni ekološki pokret", istaknuo je.
Slučaj bi mogao rezultirati domino efektom u cijelom svijetu. Kada je prošle godine donesena početna presuda, branitelji okoliša okupili su se oko Greenpeacea, osudivši presudu kao jeziv napad na klimatske akcije koje se poduzimaju širom svijeta.
"Tvrtke za fosilna goriva ulažu milijarde u novu naftu i plin, istodobno šireći dezinformacije, lobirajući protiv klimatskih politika te nastoje ušutkati sve one koji se ne slažu s njihovim destruktivnim poslovnim modelom", rekla je AFP-u Allie Rosenbluth, voditeljica kampanje Oil Change Internationala u SAD-u, dodavši da im se "ne smije dopustiti da djeluju nekažnjeno.“
U središtu sudske bitke u Sjevernoj Dakoti bio je Dakota Access Pipeline, gdje je od 2016. do 2017. pleme Standing Rock Sioux predvodilo jedan od najvećih prosvjeda protiv fosilnih goriva u povijesti Sjedinjenih Država.
Na prosvjedima su uhićene i ozlijeđene stotine ljudi, što je privuklo pozornost Ujedinjenih naroda i potaknulo zabrinutost zbog potencijalnih kršenja suvereniteta autohtonog stanovništva.
Unatoč prosvjedima, naftovod - dizajniran za transport sirove nafte dobivene frakturiranjem do rafinerija i dalje na globalna tržišta - postao je operativan 2017. godine. No Energy Transfer je nastavio svoju pravnu bitku protiv Greenpeacea.
"Time se šalje poruka"
Nakon što je njihova tužba na saveznoj razini odbačena, preusmjerili su pravnu strategiju na državne sudove u Sjevernoj Dakoti, jednoj od američkih saveznih država koja je u manjini u SAD-u kada je posrijedi postojanje zaštite od takozvanih "Strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja" ili SLAPP-ova.
Tijekom višegodišnje pravne borbe milijarder i izvršni direktor Energy Transfera, Kelcy Warren, glavni donator predsjednika Donalda Trumpa, bio je otvoren o svojim motivima.
Njegov "primarni cilj" u tužbi protiv Greenpeacea, kako je kazao u intervjuima, nije bila samo financijska naknada već i nakana da se "pošalje poruka".
Warren je otišao toliko daleko da je rekao kako aktiviste "treba ukloniti iz genskog fonda".
Greenpeace i dalje tvrdi da je odigrao tek manju i miroljubivu ulogu u pokretu, koji su predvodili Indijanci.
Greenpeace International je 2025. godine najavio planove o ulaganju protutužbe protiv Energy Transfera u Nizozemskoj, gdje se nalazi međunarodno sjedište te nevladine organizacije, optuživši tvrtku da koristi tužbe kojima se suzbija čin neslaganja.
Istodobno traži odštetu za troškove nastale u tim pravnim bitkama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare