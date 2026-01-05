Sukobi tresu Jemen: Preko 400 turista zapelo, među njima i šestero Hrvata

MVEP također podsjeća na preporuku hrvatskim državljanima da izbjegavaju sva putovanja u Jemen. "Očekuje se da hrvatski državljani pri donošenju odluke o putovanju u inozemstvo uzmu u obzir i preporuke za putovanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova kako bi njihovo putovanje te povratak u Hrvatsku prošli bez neugodnosti", ističu iz MVEP-a.