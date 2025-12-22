Oglas

Swindon

Suprug i petorica muškaraca optužena za seksualna kaznena djela nad bivšom suprugom

N1 Info
22. pro. 2025. 21:12
policija, Engleska
Paul ELLIS / AFP / Ilustracija

Suprug i još petorica muškaraca optuženi su za niz seksualnih kaznenih djela nad njegovom bivšom suprugom tijekom razdoblja od 13 godina.

Philip Young, ranije iz Swindona, a sada nastanjen u Enfieldu, optužen je za 56 seksualnih kaznenih djela, uključujući silovanje i davanje tvari s namjerom omamljivanja, piše BBC.

Ovaj 49-godišnjak također je optužen za voajerizam, posjedovanje nepristojnih snimki djece te posjedovanje ekstremnih pornografskih sadržaja. Još pet muškaraca također je optuženo za kaznena djela nad njegovom bivšom suprugom, 48-godišnjom Joanne Young, koja se odrekla prava na anonimnost.

Sva šestorica trebala bi se pojaviti pred Prekršajnim sudom u Swindonu u utorak. Young, kojeg je policija opisala kao bijelog britanskog državljanina, zadržan je u pritvoru.

Ostalih pet muškaraca brani se sa slobode.

Njihova imena i optužbe su sljedeći:

  • Norman Macksoni, 47, iz Wood End Closea u Sharnbrooku. Policija ga je opisala kao crnog britanskog državljanina. Optužen je za jedno kazneno djelo silovanja i posjedovanje ekstremnih snimki.
  • Dean Hamilton, 47, bez stalne adrese. Policija navodi da je bijeli britanski državljanin. Optužen je za jedno kazneno djelo silovanja i seksualni napad penetracijom te za dva kaznena djela seksualnog dodirivanja.
  • Conner Sanderson Doyle, 31, iz Crofton Roada u Swindonu. Policija navodi da je bijeli britanski državljanin, a optužen je za seksualni napad penetracijom i seksualno dodirivanje.
  • Richard Wilkins, 61, iz Tattershalla, Toothill, Swindon. Policija ga je opisala kao bijelog britanskog državljanina, a optužen je za jedno kazneno djelo silovanja i seksualno dodirivanje.
  • Mohammed Hassan, 37, iz Torun Waya u Swindonu. Policija ga je opisala kao britanskog Azijca. Optužen je za seksualno dodirivanje.

Detektiv nadzornik Geoff Smith iz policije Wiltshirea opisao je optužnice kao značajan pomak u „složenoj i opsežnoj” istrazi.

Dodao je da Joanne Young dobiva potporu posebno obučenih policijskih službenika.

Teme
Optužnica Policijska istraga Seksualna kaznena djela Silovanje Swindon Velika Britanija

