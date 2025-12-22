Selak Raspudić pozvala Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Sabora o femicidu: "Ne smijemo odustati..."

Božo Petrov (Most) upozorio je da Sabor ne smije biti puka formalnost izvršne vlasti. "Ako imate predsjednika Vlade koji Sabor doživljava kao vlastitu ispostavu, u kojem su rasprave pro forme, onda se ne trebamo čuditi kakve zakone dobivamo", rekao je, dodavši da femicid "nije jedina grozna tema, ali jest jedna od onih koje se u Hrvatskoj ne rješavaju, iako bi se morale".