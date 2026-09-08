Sve više osuda iz Europe na račun Srbije: „Sve se to događalo pred njihovim očima"

„Svako veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i revizionizam u suprotnosti su s najtemeljnijim europskim vrijednostima i za njih nema mjesta u EU-u ni u državama kandidatkinjama za članstvo“, rekao je u ponedjeljak u priopćenju Christian Wigand, glasnogovornik Europske službe za vanjsko djelovanje, dok je europska povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala planirani posjet Beogradu ovoga tjedna zbog, kako je rekla, „veličanja“ Mladića.