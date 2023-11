Švedska eurozastupnica: Skandinavci su skeptični kad je riječ o predaji više vlasti EU-u

Podijeli :

N1

Glasanje oko reforme Europske unije u Newsroomu je s našim Domagojem Novokmetom komentirala švedska zastupnica u Europskom parlamentu Malin Björk.

Naime, nastale su podjele u Europskom parlamentu. Oni koji su zastupali proguranu ideju, smatraju da je Europska unija neefikasna i da je žrtva koju vetom ucjenjuju ostale. Predlažu reformu zamjena glasanja konsenzusom glasanjem kvalificiranom većinom. Smatraju da tako male zemlje neće biti preglasane.

Europarlamentarci: Nema proširenja bez ukidanja jednoglasnosti Sunčana Glavak o reformi EU-a: Ne želimo superdržave, Hrvatska bi mogla izgubiti ravnopravnost

Malin Björk, zastupnica švedske ljevice u EU parlamentu, kaže da je glasala protiv prijedloga i objašnjava zašto:

“Glasala sam protiv prijedloga, mislim da su Skandinavci skeptični kad je riječ o predaji više vlasti EU-u. Često kažemo – ne želimo im predati više moći u nekom području. Mislimo da se sami moramo brinuti o nekim područjima – zdravstvo, obrazovanje, sigurnosne politike. Treba razgovarati o tome s europskim partnerima, ali prvenstveno želimo o tome sami odlučivati. Izvješće je dobilo tanku većinu. Mislim da prije izbora neće biti ništa posebno na ovom području.”

Komentirajući argumente zastupnika koji su gurali prijedlog, da je Europska unija žrtva manipulatora vetom, Björk je istaknula:

“Moja zemlja je jedna od onih na koju se cilja, na koju se okomio Orban recimo. No, moramo pronaći druge načine da se članice EU-a pridržavaju pravila igre, da se poštuju ljudska prava, demokracija, vladavina prava… Zato moramo imati jasniji program sankcija, moramo više ići za onima koji ne žele surađivati. Mislim da to nije problem postupka odlučivanja, već moramo imati sankcije za one koji ne poštuju osnovna pravila.”

“Desnica instrumentalizira pitanje migracija”

Govoreći o migracijama i činjenici da se na Balkanu često preispituje iskrenost EU-a, rekla je:

Soros optužio Mađarsku za antisemitizam pa dobio brz odgovor

“Što se ljevice tiče, jako smo kritični. Bila sam na Lezbosu, u Italiji, Španjolskoj, Hrvatskoj, BiH, vidjela sam. Pokušavamo implementirati represivnije mjere i kampove i kad ljude stavljamo na otoke, u kampove, mi ih činimo ranjivijma i ne možemo im garantirati adekvatan postupak za dobivanje azila. Mislim da bismo trebali više učiniti po pitanju ukrajinskih izjeglica.”

Komentirajući situaciju s migrantima u Švedskoj rekla je: “Mnogo se toga događa, krajnja desnica instrumentalizira ovo pitanje, sukobljavaju ljude i njihov krajnji cilj je okriviti nekoga i suprotstaviti nekom drugom. Pred nama je zadatak da imamo društvo u kojem će pojedinci biti zadovoljni, da imamo funkcionirajuće zdravstvo, obrazovanje, stambeni sustav…”

Govoreći o postupcima Viktora Orbana i radi li se o pokušaju destabilizacije Europe, rekla je: “Počeo je s migrantima, ali je prešao na druge teme. Govori da žene ne mogu odlučivati o svojim tijelima. To je slično Trumpu, ali moramo se mobilizirati i prelomiti taj narativ. To nije lako jer kontrolira i medije, ali moramo pronaći načine jer se Mađarska ne može odnositi prema EU-u kao blagajni.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Na pomolu nova afera? Troskot za N1 otkriva detalje: “Zvat će se Gmail afera…” Mnogi hrvatski kupci nesvjesno preplaćuju rabljene automobile: Ove marke su najveća zamka