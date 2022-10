Švedski parlament potvrdio Ulfa Kristerssona za premijera

Podijeli:







Izvor: TT News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERS

Švedski parlament potvrdio je u ponedjeljak čelnika Umjerene stranke Ulfa Kristerssona za premijera trostranačke manjinske vlade uz potporu protuimigracijskih Švedskih demokrata.

Koalicija umjerene, demokršćanske i liberalne stranke planira smanjiti poreze, ograničiti beneficije, postrožiti imigracijska pravila i dati policiji više ovlasti kao dio političkog dogovora sa Švedskim demokratima – sada najvećom desnom strankom nakon izbora u rujnu.

Na izborima 11. rujna Umjerena stranka, Švedski demokrati, demokršćani i liberali dobili su 176 mjesta dok je lijevi centar dobio 173.

Ni jedna stranka do 2018. godine nije htjela imati veze sa Švedskim demokratima. No njihova poruka da desetljeća pretjerano velikodušne imigracijske politike stoje iza porasta broja pucnjava i kriminalnih skupina doprla je do birača. Neće biti dio nove vlade, ali su pristali podržati je i time će prvi put nacionalistička stranka imati izravan utjecaj na politiku.

Uzastopne vlade postrožile su imigracijska pravila proteklog desetljeća, ali nova manjinska vlada pomaknut će se još više udesno.

Status azilanata bit će privremen, a vlada planira novim imigrantima otežati dobivanje beneficija. Preispitat će se poticaji za dobrovoljnu repatrijaciju “s posebnim naglaskom na one koji se nisu integrirali”.

Što se tiče kriminala, policija će moći poduzimati strože mjere protiv kriminalnih skupina, a kazne za zločine bandi bit će rigoroznije.

