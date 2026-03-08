Švicarci referendumom odbacili plan smanjenja financiranja za državnu televiziju

Švicarski glasači odbacili su na referendumu plan kojim bi se smanjilo financiranje javne televizije SRG-a, dok privremeni rezultati pokazuju da je 62 posto glasača bilo protiv smanjenja godišnje pristojbe, potez za koji su kritičari upozorili da bi oslabio medije i potaknuo širenje dezinformacija.
Oglas
Kampanja je željela smanjiti godišnju pristojbu koju sva švicarska kućanstva plaćaju od 200 do 335 franaka.
Pristaše referenduma, uglavnom iz desničarskih skupina među kojima je i Švicarska narodna stranka (SVP), tvrdili su da je pristojba, najviša na svijetu, preskupa i da je SRG, koji vodi 17 radio stanica i sedam televizijskih kanala na četiri jezika, postao preglomazan.
Također su rekli da SRG nije politički nezavisan te da vijesti imaju ljevičarsku pristranost.
Oponenti tvrde da prijedlog odražava pritisak političke desnice na javne medijske organizacije, koja je također optužila nacionalne televizije globalno da su politički pristrane protiv nje.
Patilo bi izvještavanje o novostima, sportu i kulturi, tvrde oponenti, dok bi oslabljen SRG zbog manjka sredstava značio jednostavnije širenje dezinformacija.
"Veliko uništenje švicarske medijske infrastrukture je spriječeno", rekla je Laura Zimmermann, čelnica kampanje protiv rezova. "Naš pristup pouzdanim informacijama ostaje zaštićen."
"U cijelosti smo posvećeni praćenju javnosti u njihovom svakodnevnom životu s raznolikim programom visoke kvalitete", rekla je Susanne Wille, glavna direktorica SRG-a.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas