Oglas

od 3.2 po Richteru

Potres pogodio Crnu Goru, osjetio se i u Hrvatskoj

author
N1 Info
|
08. ožu. 2026. 21:46
EMSC
EMSC

Okolicu glavnog grada Crne Gore pogodio je danas umjeren potres.

Oglas

Potres se osjetio u Podgorici i okolici, ali i u Hrvatskoj. Prema prvim informacijama, epicentar se nalazio na 23 kilometra sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od 10 kilometara.

EMSC je izvijestio da je jačina u epicentru iznosila 3.2 po Richteru. U okolici Podgorice potres je potrajao desetak sekundi.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
crna gora podgorica potres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ